الفتاوى الرمضانية.. حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان.. الافتاء تحسم الجدل

غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان.. مع حلول شهر رمضان المبارك، يحرص الصائمون على معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام، ومن بين التساؤلات التي تتكرر كل عام حكم غسل الأسنان بالمعجون أثناء الصيام، وهل يؤثر ذلك على صحة الصوم؟

يجيب العلماء والفقهاء عن هذا الأمر استنادًا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، ويوضحون الضوابط الشرعية لاستخدام معجون الأسنان خلال النهار في رمضان، مع بيان ما إذا كان يترتب عليه إفطار الصائم أم لا، وفيما يلي يرصد موقع الموجز فيما يلي رأي الفقه الإسلامي حول حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان ، وفقًا لآراء دار الإفتاء المصرية وكبار العلماء.

حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان

حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد الأشخاص يستفسر فيه عن حكم غسل الأسنان بالماء والمعجون أثناء الصيام.

وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن تنظيف الأسنان بالمعجون والماء أثناء الصيام جائز شرعًا، بشرط عدم دخول أي جزء من المعجون إلى الجوف، حيث إن ما يُفسد الصيام هو دخول شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح، وأضافت أن الأفضل تأجيل غسل الأسنان بالمعجون إلى ما بعد الإفطار، تجنبًا للوساوس والشكوك التي قد تطرأ على الصائم أثناء النهار.

حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان

هل يجوز للصائم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن استعمال معجون الأسنان أثناء الصيام جائز، بشرط تنظيف الفم جيدًا بالماء بعد استخدامه لضمان عدم تسرب أي من مكوناته إلى الحلق، كما أوضحت أن بقاء رائحة المعجون أو طعمه في الفم لا يؤثر على صحة الصيام، ما دامت مادة المعجون نفسها قد زالت تمامًا.

حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان

حكم استخدام السواك لتنظيف الفم فى نهار رمضان

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن استخدام السواك لتنظيف الفم والأسنان واللسان جائز للصائم، بل هو مستحب، خاصة في الصباح بعد الاستيقاظ أو عند تغير رائحة الفم. وأضاف أن الإمام الشافعي كره استعمال السواك بعد الزوال (منتصف النهار) استنادًا لحديث النبي ﷺ: «خُلُوف فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» (رواه أحمد)، لكن إذا كان الصائم يتعامل مع الناس، فمن الأفضل له أن يخفف من رائحة فمه باستخدام السواك أو المعجون، تجنبًا لإيذاء الآخرين، حيث إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان

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