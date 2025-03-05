5 رمضان 2025.. عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب.. يترقب المسلمون في خامس أيام شهر رمضان المبارك موعد أذان المغرب، حيث يستعد الصائمون لإنهاء يوم من الصيام والدعاء والعبادة.

ومع حلول يوم الأربعاء 5 مارس 2025، يحرص الكثيرون على معرفة عدد الساعات المتبقية على الإفطار، خاصة مع اختلاف التوقيت بين المحافظات، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب اليوم 5 رمضان 2025

أصدرت الهيئة العامة للمساحة المصرية إمساكية شهر رمضان 2025، متضمنة مواقيت السحور والإفطار طوال أيام الشهر الكريم، وبحسب الحسابات الفلكية، فإن عدد ساعات الصيام في خامس أيام رمضان تبلغ 13 ساعة و27 دقيقة، ويحين موعد السحور في 2:30 فجرًا، بينما يكون الإمساك عند 4:30 فجرًا، ليُرفع أذان الفجر في 4:50 صباحًا. أما موعد الإفطار، فيحل عند أذان المغرب في الساعة 5:57 مساءً، ويليه أذان العشاء والتراويح في 7:14 مساءً.

دعاء قبل الافطار لقضاء الحوائج المستعصية

اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبّتني على الإيمان، وثقّل موازيني بالحسنات، وارفع درجتي في الجنة، وتقبّل مني الخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه.

اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب عليَّ، وتغفر لي، وترحمني بواسع رحمتك.

اللهم افتح لنا من خزائن رحمتك رحمةً لا يعقبها عذاب، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا، واغنِنا بكرمك عن الحاجة إلى غيرك، وزدنا شكرًا لك، وافتقارًا إليك، وتوكّلًا عليك، وغِنًى وتعفّفًا بك عن سواك.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان العشاء اليوم 5 رمضان 2025 وصلاة التراويح

يحين موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 5 رمضان 1446 هـ، الموافق 5 مارس 2025، في تمام الساعة 7:14 مساءً بتوقيت القاهرة، ويليها مباشرة صلاة التراويح، التي يحرص المسلمون على أدائها خلال شهر رمضان المبارك، تقربًا إلى الله واغتنامًا للأجر والثواب.

وتعد التراويح من أهم العبادات الرمضانية التي تجمع المسلمين في المساجد، حيث يسود روح الإيمان والخشوع، ويُكثر المصلون من الدعاء والاستغفار خلال هذه الصلاة المباركة.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان الفجر غدا 6 رمضان 2025

يحين موعد أذان الفجر غدا الخميس 6 رمضان 1446 هـ، الموافق 6 مارس 2025، في تمام الساعة 4:49 صباحًا بتوقيت القاهرة، ليبدأ المسلمون يومًا جديدًا من الصيام والعبادة.

وتبلغ عدد ساعات الصيام اليوم 13 ساعة و29 دقيقة، حيث يكون موعد السحور في 2:29 فجرًا، بينما يحين الإمساك في 4:29 فجرًا، ويرفع أذان الفجر في 4:49 صباحًا، أما وقت الشروق فيكون عند 6:15 صباحًا، ويستحب في هذه الأوقات الإكثار من الدعاء والاستغفار، خاصة في السحر، فهو من أوقات الاستجابة.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

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