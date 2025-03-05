اعرف موعد صلاة التراويح في خامس يوم رمضان 2025.. عدد الركعات وطريقة الأداء

موعد صلاة التراويح .. في خامس يوم من أيام شهر رمضان 2025، يحرص المسلمون في مختلف أنحاء العالم على أداء صلاة التراويح، التي تعتبر من أهم شعائر هذا الشهر الفضيل. مع بداية اليوم الخامس من رمضان، يبحث الكثيرون عن موعد صلاة التراويح في مختلف المدن والمناطق.

وتأتي هذه الصلاة بعد أداء صلاة العشاء، وهي تمثل فرصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة والدعاء في هذا الشهر الكريم، في التقرير التالي، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد صلاة التراويح في خامس يوم رمضان 2025، بالإضافة إلى أهمية هذه الصلاة في تعزيز الروحانية خلال الشهر الفضيل.

موعد صلاة التراويح في خامس يوم رمضان 2025

كيف تصلي صلاة التراويح في رمضان؟

تصلى صلاة التراويح بشكل متتابع، أي ركعتين ركعتين، ثم يصلي الشخص الشفع ركعتين، وبعدها يؤدي الوتر. ويبدأ وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء وحتى قبل الفجر.

كم عدد ركعات صلاة التراويح في شهر رمضان؟

ورد إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤال حول عدد ركعات صلاة التراويح، حيث يسأل البعض عن الفرق بين من يصلي 8 ركعات وآخرين يصلون 20 ركعة، وما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

أجاب الدكتور علي جمعة في فيديو موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي أكثر من 11 ركعة في التراويح، ولم يصلي أكثر من 13 ركعة، سواء في رمضان أو غيره، وأضاف أن هذا هو ما كان يفعله النبي، مشيرًا إلى الحديث الشريف الذي يقول فيه النبي: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور".

وتابع قائلاً: عندما سمع المسلمون هذا الحديث، ترجموا ذلك إلى عمل عملي. ففي عهد سيدنا أبي بكر، لم يجمع الناس على صلاة التراويح، بينما في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، جمع المسلمين على صلاة التراويح حين وجد انخفاضًا في همتهم للعبادة، وأشار الدكتور علي جمعة إلى أنه من الطبيعي أن يزيد الثواب بزيادة الركعات في صلاة التراويح، مثل من يصلي 20 ركعة بدلاً من 8، حيث أن الإكثار من العبادة ليس بدعة، بل هو أمر محبب. وأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من العجز والكسل قائلاً: "اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل".

موعد صلاة التراويح في خامس يوم رمضان 2025

ما هو وقت صلاة التراويح في رمضان؟

يمتد وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء وحتى طلوع الفجر، ويجوز أداؤها في أي وقت من هذا الفترة. كما ذكر النووي رحمه الله في كتابه "الجامع"، "يبدأ وقت التراويح عند الانتهاء من صلاة العشاء، ويستمر حتى طلوع الفجر".

لكن إذا كان الشخص سيؤم الناس في المسجد، يُفضل أن يؤدي صلاة التراويح مباشرة بعد صلاة العشاء، ولا يؤخرها إلى منتصف الليل أو آخره، حتى لا يكون ذلك مشقًا على المصلين، ولتجنب أن يفوت الصلاة على بعضهم بسبب النوم. وعلى هذا النحو، جرى عمل المسلمين على أن يتم أداء التراويح بعد صلاة العشاء.

موعد صلاة التراويح في خامس يوم رمضان 2025

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