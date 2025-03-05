دعاء اليوم الخامس من رمضان 2025 قبل الإفطار.. ردده كثيرًا

دعاء اليوم الخامس من رمضان 2025 قبل الإفطار، شهر رمضان هو شهر استجابة الدعوات، ويستحب للمسلم أن يكثر من التضرع إلى ربه في هذا الشهر العظيم.

ويستعرض الموجز في التقرير التالي دعاء اليوم الخامس من رمضان 2025 وعدد من الأدعية المباركة والتي من الممكن أن يدعو بها المسلم خلال يومه وقبل الإفطار.

دعاء اليوم الخامس من رمضان 2025 قبل الإفطار

دعاء اليوم الخامس من رمضان 2025 قبل الإفطار

دعاء اليوم الخامس من رمضان 2025 قبل الإفطار يتي كالتالي

- اللهم تقبل صيامي وقيامي ودعائي، واغفر لي برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء اليوم الخامس من رمضان 2025 قبل الإفطار، - اللهم اجعلني من عبادك الذين ينالون المغفرة في هذا الشهر الكريم، وارزقني حسن الخاتمة، واغفر لي ولوالدي وأحبتي.

- اللهم افتح لي أبواب الخير في هذا اليوم، وارزقني سعادة الدارين، واغفر لي ذنوبي كلها، ما علمت منها وما لم أعلم.

- اللهم في هذا اليوم المبارك، اجعلني من المقبولين في عبادتك، وأكرمني بغفرانك، ووفقني للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عني.

- ربي ارزقني التقوى، واجعلني من عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأبعد عني وساوس الشيطان.

أدعية مباركة للأبناء

- رب احفظ لي أولادي وبارك لي فيهم واجعلهم من عبادك الصالحين.

- رب إنك وهبت لي ابني - ابنتي من غير حول مني ولا قوة فاحفظهم بحفظك واكرمني فيهم كرمًا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.

- رب أكتب أولادي من سعداء الدارين ولا تشقيهم أبدًا لا أرحم الراحمين.

- اللهم أحفظ لي بيتي وأهلي وذريتي.

أدعية مباركة في اليوم الخامس من رمضان

- اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر.

يا رب، لا تجعل صلاتنا مجرد حركات، بل اجعلها طوق نجاة لنا من الذنوب والخطايا، وأكرمنا بجنات الفردوس.

أدعية مستحبة قبل الإفطار وبعده

- اللهم لك صومت وعلى رزقك أفطرت.

- ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ويقال هذا الدعاء بعد الإفطار.

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