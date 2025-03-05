موعد الإمساك خامس أيام رمضان 2025 ومواقيت الصلاة، يحرص الكثير من المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة، والإفطار والسحور والإمساك وغيرها من المواعيد المتعلقة بأيام شهر رمضان المبارك.

موعد الإمساك خامس أيام رمضان 2025 ومواقيت الصلاة

وتصدر الهيئة العامة للمساحة تفاصيل إمساكية الشهر الكريم لكل محافظات جمهورية مصر العربية، وحرصًا من الموجز على تقديم كل ما يهم القراء نستعرض تفاصيل إمساكية اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك وهي على النحو التالي:

موعد الإمساك خامس أيام رمضان 2025 ومواقيت الصلاة

ويشتمل موعد الإمساك خامس أيام رمضان 2025 ومواقيت الصلاة على النحو التالي:

موعد الإمساك خامس أيام رمضان 2025 ومواقيت الصلاة، وتأتي تفاصيل إمساكية اليوم الخامس لشهر رمضان الكريم لمحافظة القاهرة على النحو التالي ذكره:

- اليوم: الأربعاء 5 مارس 2025

- يحين وقت الإمساك وفقًا لإمساكية محافظة القاهرة الساعة: 4:30 صباحاً

- ويحل وقت السحور للمقمين في محافظة القاهرة وفقًا للإمساكية في تمام الساعة: 2:30 صباحاً

- ويؤذن للفجر الساعة: 4:50 صباحاً

- وقت الشروق: 6:16 صباحاً

- وقت الظهر: 12:06 ظهراً

- وقت العصر: 3:27 عصراً

- وقت المغرب: 5:57 مساءً

- وقت العشاء: 7:14 مساءً

- ويصوم المسلمين في محافظة القاهرة بحسب إمساكية الهيئة العامة للمساحة مدة ساعات الصوم: 13:27 ساعة.

إمساكية كل محافظات مصر

يمكن للمواطنين المقيمين في أي مدينة معرفة إمساكية المحافظة المقيمين فيها من خلال الدخول إلى موقع الهيئة العامة للمساحة وتحديد المحافظة أو المدينة.

أدعية مستحبة خلال اليوم الثاني من رمضان 2025 - 1446

يستحب للمسلم معرفة موعد الإمساك خامس أيام رمضان 2025 ومواقيت الصلاة والإلتزام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمور حياته، وذلك حتى يفوز بشفاعته صلى الله عليه وسلم، ومن سنن النبي في رمضان الآتي:

- الإكثار من الدعاء والذكر وتلاوة القرآن خلال أيام الشهر المبارك.

- الإلتزام بدعاء الإفطار وبعد الإفطا وهما:

- دعاء قبل الإفطار وبعد الأذان: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت.

- دعاء بعد الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله.

- المحافظة على الصلوات في أوقاتها، بالسنن والنوافل الواردة عن النبي.

- الحرص على أداء صلاة التراويح والتهجد والذي يكون بعد غفوة من النوم.

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