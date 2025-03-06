حكم استخدام السواك في رمضان.. هل يفسد الصيام أم لا؟

استخدام السواك في رمضان.. يحرص المسلمون خلال شهر رمضان على اتباع السنن النبوية والالتزام بالعبادات التي تعينهم على إتمام الصيام بشكل صحيح.

ومن بين الأمور التي يكثر التساؤل حول حكم استخدام السواك أثناء الصيام، وهل يؤثر على صحة الصيام أم أنه مستحب في جميع الأوقات؟، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن حكم استخدام السواك في رمضان.

حكم استخدام السواك في رمضان

حكم استخدام السواك في رمضان

أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، حكم استخدام السواك للصائم خلال نهار رمضان، مؤكدًا أنه يجوز استعماله حتى وقت الزوال، أي قبل صلاة الظهر بقرابة ربع ساعة، وفقًا لمذهب الإمام الشافعي، وأضاف أن هناك آراءً أخرى تجيز استخدام السواك طوال النهار، بشرط عدم دخول أي شيء إلى الجوف.

هل يؤثر السواك على صحة الصيام؟

وفي السياق ذاته، أكد أمين الفتوى أن حكم السواك للصائم ينطبق أيضًا على معجون الأسنان والمضمضة، حيث لا يفسد الصيام ما لم يصل شيء إلى الجوف، وشدد على ضرورة عدم المبالغة في استخدامه لتجنب أي شكوك حول صحة الصيام.

حكم استخدام السواك في رمضان

هل السواك جائز للصائم في رمضان؟

من جانبها، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن السواك مستحب للصائم، إذ يساعد في تنظيف الفم والأسنان واللسان، كما أشارت إلى أنه في حال كان الصائم يتعامل مع الآخرين، فمن الأفضل له استخدام السواك حتى بعد الزوال، تجنبًا لإزعاجهم برائحة الفم، وذلك التزامًا بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

حكم استخدام السواك في رمضان

هل السواك يفطر في رمضان؟

ومن جانبه أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن استخدام السواك لتنظيف الفم والأسنان جائز شرعًا ومستحب، خاصة عند الاستيقاظ من النوم أو عند تغير رائحة الفم، لما له من دور في الحفاظ على نظافة الفم والصحة العامة.

وأشار إلى أن الإمام الشافعي رحمه الله رأى أن استعمال السواك بعد الزوال مكروه للصائم، استنادًا إلى الحديث الشريف: "خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"، موضحًا أن هذا الحديث يدل على فضل رائحة الصائم رغم ما قد يصاحبها من تغير.

وأضاف علام، خلال مشاركته في برنامج "فتاوى الصيام" على قناة "الناس"، أن الصائم الذي يتعامل مع الآخرين ويشعر بوجود رائحة غير مستحبة في فمه، يفضل له استخدام السواك بعد الزوال، تجنبًا لإيذاء الآخرين، وذلك انطلاقًا من القاعدة الشرعية: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".

حكم استخدام السواك في رمضان

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