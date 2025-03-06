دعاء قبل الافطار في سادس يوم رمضان 2025 مكتوب.. “اللهم اعني على ذكرك”

دعاء قبل الافطار .. مع اقتراب موعد الإفطار في سادس أيام رمضان 2025، يبحث المسلمون فى هذا الوقت على دعاء قبل الافطار في سادس يوم رمضان 2025، خاصة في هذه اللحظات المباركة التي يستجاب فيها الدعاء.

ودعاء قبل الافطار يعد من أفضل الأوقات التي يتوجه فيها المسلم إلى الله، سائلًا بركته وفضله، طالبًا تحقيق الأمنيات وقضاء الحوائج، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي دعاء قبل الافطار في سادس يوم رمضان 2025، مع تسليط الضوء على فضل الدعاء في هذا الشهر الكريم.

دعاء قبل الافطار في سادس يوم رمضان 2025

دعاء للصائم قبل الافطار

يستحب لكل مسلم أن يحرص على الدعاء في قبل الافطار، حيث يعتبر دعاء قبل الافطار في سادس يوم رمضان 2025 من أفضل الأوقات للدعاء، وأحد أرجح اللحظات التي لا ترد فيها دعوة الصائم، فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: “للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة”، وكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر، يدعو أهله وولده ويشملهم في دعائه.

ويحب الله سبحانه وتعالى الإلحاح في الدعاء والإكثار منه، لا سيما في أوقات السجود والثلث الأخير من الليل، سواء في رمضان أو في غيره، ويستحب للصائم أن يستغل جميع الأوقات المتاحة له للدعاء والتوجه إلى الله، ما دام ذلك متاحًا له.

دعاء قبل الافطار في سادس يوم رمضان 2025

دعاء قبل الإفطار للرزق

ومن أبرز صيغ دعاء قبل الافطار في سادس يوم رمضان 2025 للرزق ما يلي:

اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقي بعيدًا فقرّبه، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه يا رب العالمين.

اللهم إنّي أسألك أن ترزقني رزقًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم ارزقني من فضلك وسعتك وكرمك يا أكرم الأكرمين.

دعاء قبل الافطار في سادس يوم رمضان 2025

دعاء الإفطار اللهم لك صمت

ومن أبرز صيغ لـ دعاء قبل الافطار في سادس يوم رمضان 2025، ، و كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند إفطاره: "اللهم لكَ صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله". ويعني هذا الدعاء أن الشعور بالعطش قد زال، وأن العروق قد رطبت بعد التعب، وأن الأجر قد ثبت، مع الدعاء بتيسير العمل والثواب العظيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضًا: "اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي"، وهو دعاء يعبر عن اللجوء إلى الله برحمة واسعة، سائلًا المغفرة والتوفيق.

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاثة لا تُرد دعوتهم: الصائم حتى يُفطر، والإمام العادل، والمظلوم"، مما يدل على فضل دعاء الصائم في لحظات الإفطار، وفي حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم: "ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر"، ما يعكس مكانة الدعاء في هذا الوقت الفضيل، ويستحب للصائم أن يدعو في حالة صيامه بما فيه الخير له ولعائلته وللأمة الإسلامية، طلبًا للتوفيق في الدنيا والآخرة.

دعاء قبل الافطار في سادس يوم رمضان 2025

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