دعاء اليوم السادس من رمضان 2025.. "اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى"

دعاء اليوم السادس من رمضان 2025.. يحظى شهر رمضان بمكانة مميزة في قلوب المسلمين، فهو شهر العبادة والطاعة والتقرب إلى الله، ويعد الدعاء من أبرز صور العبادة، إذ يمثل وسيلة للتواصل مع الخالق، وفي اليوم السادس من هذا الشهر الفضيل، يتردد دعاء اليوم السادس من رمضان 2025 يحمل معاني روحانية عميقة: "اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب"، وهو تعبير عن الرجاء في مغفرة الذنوب والتطهير الروحي، مما يدفع الإنسان إلى مراجعة ذاته والسعي للارتقاء في عبادته.

في هذا اليوم المبارك، يستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء، متوجهاً إلى الله بكل ما في قلبه من أمنيات واحتياجات، سواء طلب المغفرة، أو العتق من النار، أو الشفاء للمرضى، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي دعاء اليوم السادس من رمضان 2025.

دعاء اليوم السادس من رمضان 2025

دعاء 6 رمضان 2025

ذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن من أفضل ما يمكن للمسلم قوله في دعاء اليوم السادس من رمضان 2025 هو تحري أوقات استجابة الدعاء التي وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية، ومن بينها هذا اليوم المبارك.

وأوضح أن الدعاء عبادة عظيمة ذات مكانة خاصة، وقد بيَّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن للصائم دعوة لا تُرد، مما يجعل من دعاء هذا اليوم فرصة لا ينبغي تفويتها، وأضاف أن الدعاء منحة إلهية يكرم الله بها عباده، وأنه من أعظم صور القرب منه، وأكد الدكتور علي جمعة على أهمية أن يبدأ المسلم دعاءه بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويختمها بها، مستشهدًا بقول أبي سليمان الداراني: «من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل حاجته، وليختم بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن الله يتقبل الصلاة، وهو أكرم من أن يرد ما بينهما».

دعاء اليوم السادس من رمضان 2025

امساكية 6 رمضان 2025

في اليوم السادس من شهر رمضان المبارك، يعيش المسلمون أجواءً إيمانية خاصة، حيث يحرصون على اغتنام هذا الشهر الفضيل في الطاعات والتقرب إلى الله، ومع استمرار الصيام، تزداد النفحات الروحانية، ويتجدد الشعور بالسكينة والطمأنينة مع كل صلاة ودعاء، ويعد تحديد مواقيت الصلاة والصيام أمرًا ضروريًا للصائمين، لضبط أوقات السحور والإفطار وأداء العبادات في أوقاتها المحددة.

تأتي مواقيت الصلاة والسحور لهذا اليوم كما يلي: السحور: 2:29 – الإمساك: 4:29 – الفجر: 4:49 – الشروق: 6:15 – الظهر: 12:06 – العصر: 3:27 – المغرب (الإفطار): 5:57 – العشاء: 7:15، ومع اقتراب موعد الإفطار، يرفع الصائمون أيديهم إلى السماء، متضرعين إلى الله بالدعاء، راجين رحمته ومغفرته، مستشعرين فضل هذا الشهر الكريم الذي يجمع بين العبادة والتكافل والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

دعاء اليوم 6 رمضان 2025

ادعية ما قبل الافطار مستجابة؟

ومن أبرز صيغ لـ دعاء اليوم السادس من رمضان 2025 فيما يلي:

اللهم اجعلنا من الصائمين القائمين، وامنحنا شرف العتق من النار، وأدخلنا في زمرة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

اللهم اغفر لنا ولأهلنا ولكل المؤمنين، ولا تدع رمضان ينقضي إلا وقد كتبتنا من عتقائك من النار.

اللهم في هذا الشهر الكريم، أسألك أن تغفر لي ذنوبي، وتتقبل توبتي، وتبدل سيئاتي حسنات، وتملأ قلبي بالسعادة والرضا.

اَللّهُمَّ اغْسِلْني فيهِ مِن الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَامْتَحِنْ قَلْبي فيهِ بِتَقْوَى الْقُلُوبِ.

اللهم ارحم موتانا، وأسكنهم فسيح جناتك، وتقبل منا صيامنا وقيامنا.

اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فلا يملكهما إلا أنت، وارزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب.

يا رب السماوات والأرض، وفقنا للأقوال والأفعال التي تقربنا من جنتك، واجعل القضاء الذي تخبئه لنا كله خير، فإنك وحدك القادر على كل شيء.

دعاء اليوم السادس من رمضان 2025

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