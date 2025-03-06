موعد الشروق اليوم الخميس 6-3-2025.. متى يكون آخر وقت لصلاة الفجر؟

يحرص العديد من المسلمين خلال شهر رمضان 2025 المبارك على متابعة موعد الشروق اليوم، لما له من تأثير على عباداتهم وتنظيم أوقاتهم، فمعرفة موعد الشروق تساعد في تحديد وقت صلاة الضحى، كما أن بعض الأشخاص يستغلون هذا الوقت في الأذكار وقراءة القرآن، خاصة أن لحظات الصباح الأولى من أكثر الأوقات بركةً.

موعد الشروق اليوم

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، موعد الشروق اليوم الخميس الموافق 6-3-2025 بالإضافة إلي موعد الثلث الأخير من الليل ومتي تبدأ صلاة الضحى.

موعد الشروق اليوم بالمحافظات

موعد الشروق اليوم 6 رمضان في القاهرة: 6:15 صباحًا

موعد الشروق اليوم 6 رمضان في الإسكندرية: 6:21 صباحًا

موعد الشروق اليوم 6 رمضان في طنطا: 6:17 صباحًا

موعد الشروق اليوم 6 رمضان في المنصورة: 6:15 صباحًا

موعد الشروق اليوم 6 رمضان في الزقازيق: 6:15 صباحًا

موعد الشروق اليوم 6 رمضان في أسيوط: 6:14 صباحًا

موعد الشروق اليوم 6 رمضان في بني سويف: 6:15 صباحًا

موعد الشروق اليوم 6 رمضان في المنيا: 6:15 صباحًا

موعد الشروق اليوم 6 رمضان في أسوان: 6:08 صباحًا

موعد الشروق اليوم 6 رمضان في الأقصر: 6:08 صباحًا

موعد الشروق اليوم 6 رمضان في الغردقة: 6:04 صباحًا

موعد الشروق اليوم 6 رمضان في الإسماعيلية: 6:14 صباحًا

موعد الشروق اليوم 6 رمضان في مرسى مطروح: 6:37 صباحًا

موعد الشروق اليوم 6 رمضان في العريش: 6:04 صباحًا

موعد الشروق اليوم 6 رمضان في الوادي الجديد: 6:12 صباحًا

موعد الثلث الاخير من الليل

لحساب الثلث الأخير من الليل، نحسب الفترة بين غروب الشمس المغرب والفجر، ثم نقسمها إلى ثلاثة أجزاء، والجزء الأخير هو الثلث الأخير من الليل.

صلاة الشروق بعد الفجر بكم دقيقة؟

صلاة الشروق، والتي تُعرف أيضًا بصلاة الضحى عند بعض الفقهاء، تُؤدى بعد شروق الشمس وارتفاعها مقدار رمح، أي بعد حوالي 15-20 دقيقة من وقت الشروق. لذا، يمكن أداؤها اليوم حوالي الساعة 6:35 صباحًا.

متى تبدأ صلاة الضحى اليوم؟

بداية وقت صلاة الضحى: يبدأ وقت صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس مقدار رمح، أي بعد حوالي 15-20 دقيقة من شروق الشمس

نهاية وقت صلاة الضحى: يستمر وقت صلاة الضحى حتى قبل أذان الظهر بحوالي 10-15 دقيقة، وبما أن أذان الظهر اليوم في 12:07 مساءً، فإن نهاية وقت صلاة الضحى تكون حوالي 11:50 صباحًا.

هل يجوز الصلاة الفجر وقت الشروق؟

أوضح الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر الصادق وينتهي بشروق الشمس، لذلك يجب أداء صلاة الفجر قبل شروق الشمس، وتأخيرها إلى ما بعد الشروق يُعتبر تأخيرًا عن وقتها المحدد، وهو غير جائز شرعًا.

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