موعد الشروق اليوم الأربعاء 5-3-2025 في جميع المحافظات
يحرص المسلمون يوميًا على معرفة موعد الشروق اليوم وذلك لتحديد مواقيت الصلاة، لضمان أدائها في وقتها، خاصة خلال الأيام المباركة كشهر رمضان 2025 المبارك.
موعد الشروق اليوم 5 رمضان
حيث يقدم الموجز، خلال السطور التالية، موعد الشروق اليوم الموافق الأربعاء 5-3-2025 بجميع المحافظات وفقًا لـ الهيئة المصرية العامة للمساحة.
موعد الشروق اليوم
موعد الشروق اليوم بالمحافظات
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025 في القاهرة: 6:16 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان في الإسكندرية: 6:18 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان في طنطا: 6:17 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان في المنصورة: 6:17 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان في الزقازيق: 6:16 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان في دمياط: 6:14 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025 في بني سويف: 6:18 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025 في المنيا: 6:19 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025 في أسيوط: 6:20 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025 في سوهاج: 6:19 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025 في قنا: 6:17 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025 في الأقصر: 6:16 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025 في أسوان: 6:14 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025 في مرسى مطروح: 6:26 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025 في الغردقة: 6:10 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025 في الخارجة: 6:12 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025 في الإسماعيلية: 6:15 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025 في دمياط: 6:14 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025 في السالم: 6:20 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025 في شرم الشيخ: 6:34 صباحًا
موعد الشروق اليوم 5 رمضان 2025 في6 أكتوبر: 6:18 صباحًا
اقرا أيضًا
ما حكم من أفطر يوما متعمدا في رمضان دون عذر شرعي.. الافتاء توضح