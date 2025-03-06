ما حكم تركيب المحاليل للصائم في رمضان 2025؟ دار الإفتاء تُجيب

حكم تركيب المحاليل للصائم تصدرت هذه الكلمات محركات البحث جوجل والمواقع الإلكترونية، وذلك لمعرفه حكمها خلال صيام شهر رمضان 2025 المبارك وهل يجوز أم لا؟

حكم تركيب المحاليل للصائم

وهذا ما يتناوله الموجز، خلال السطور التالية، رأى دار الإفتاء المصرية حول حكم تركيب المحاليل للصائم في شهر رمضان 2025

حكم تركيب المحاليل للصائم

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن استخدام المحاليل الطبية أثناء الصيام لا يفسد الصوم، سواء كانت هذه المحاليل للتغذية أو للعلاج.

هل يجوز تركيب المحاليل للصائم ؟

ففي فتوى رقم 258، بيّنت الدار أن الحقن والمحاليل، مثل المحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول، لا تفطر الصائم لأنها لا تدخل الجسم من منفذ مفتوح، بل تُحقن عن طريق الجلد، مما يجعل الصوم معها صحيحًا.

كما أكدت الدار في فتوى أخرى أن التبرع بالدم أو تلقيه أثناء الصيام لا يؤثر على صحة الصوم، حيث أن الدم يدخل أو يخرج من الجسم عبر طرق غير معتادة للأكل أو الشرب.

حكم تركيب المحاليل للصائم

مرضى الفشل الكلوي في رمضان 2025

وفيما يتعلق بمرضى الفشل الكلوي الذين يخضعون لجلسات الغسيل الكلوي، أوضحت دار الإفتاء أن صيامهم صحيح حتى لو تلقوا محاليل أثناء الجلسات، لأن هذه المحاليل تدخل الجسم من غير المنفذ المعتاد.

وفي السياق متصل، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد الأشخاص يستفسر فيه عن حكم غسل الأسنان بالماء والمعجون أثناء الصيام.

حكم تركيب المحاليل للصائم

وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن تنظيف الأسنان بالمعجون والماء أثناء الصيام جائز شرعًا، بشرط عدم دخول أي جزء من المعجون إلى الجوف، حيث إن ما يُفسد الصيام هو دخول شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح، وأضافت أن الأفضل تأجيل غسل الأسنان بالمعجون إلى ما بعد الإفطار، تجنبًا للوساوس والشكوك التي قد تطرأ على الصائم أثناء النهار.

حكم غسل الأسنان بالمعجون في نهار رمضان

أكدت دار الإفتاء المصرية أن استعمال معجون الأسنان أثناء الصيام جائز، بشرط تنظيف الفم جيدًا بالماء بعد استخدامه لضمان عدم تسرب أي من مكوناته إلى الحلق، كما أوضحت أن بقاء رائحة المعجون أو طعمه في الفم لا يؤثر على صحة الصيام، ما دامت مادة المعجون نفسها قد زالت تمامًا.

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