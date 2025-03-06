مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 رمضان 2025 في المحافظات.. لا تفوتها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة في الإسلام هي الركن الثاني من أركان الدين، وهي الصلة التي تربط العبد بربه، فهي لحظة وقوف العبد بين يدي الله عز وجل، يناجيه ويدعوه، خاشعًا متذللًا، راجيًا رحمته وعفوه، وقد أمر الله تعالى بإقامتها في مواضع عديدة من القرآن الكريم، فقال سبحانه وتعالى:﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ سورة طه الآية 14، كما جعلها من صفات المؤمنين المفلحين فقال تعالى في كتابه العزيز﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ سورة المؤمنون الآيات 1-2.

وقد أكد النبي ﷺ على مكانة الصلاة في الإسلام، فجعلها أول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، حيث قال:"إنَّ أوَّلَ ما يُحاسَبُ بهِ العبدُ يومَ القيامةِ من عملِهِ صلاتُهُ، فإن صلُحت فقد أفلَحَ وأنجَحَ، وإن فسدَت فقد خابَ وخسرَ"، فالصلاة مفتاح الخير في الدنيا والآخرة، وعلامة الإيمان، وسرّ الطمأنينة في قلب المسلم.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 رمضان 2025 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة 6 رمضان 2025

وقت صلاة الفجر 4:50 ص

وقت صلاة الظهر 12:07 م

وقت صلاة العصر 27: 3 م

وقت صلاة المغرب 5:58 م

وقت صلاة العشاء 7:14 م



مواقيت الصلاة في الإسكندرية 6 رمضان 2025



وقت صلاة الفجر 4:55 ص

وقت صلاة الظهر 12:12 م

وقت صلاة العصر 3:31 م

وقت صلاة المغرب 6:01 م

وقت صلاة العشاء 7:19 م





مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

وقت صلاة الظهر 12:03 م

وقت صلاة العصر 3:23 م

وقت صلاة المغرب 5:53 م

وقت صلاة العشاء 7:10 م



مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:39 ص

وقت صلاة الظهر 11:55 ص

وقت صلاة العصر 3:16 م

وقت صلاة المغرب 5:47 م

وقت صلاة العشاء 7:01 م



مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

وقت صلاة الظهر 12:01 م

وقت صلاة العصر 23: 3 م

وقت صلاة المغرب 5:55 م

وقت صلاة العشاء 7:07 م

مواقيت الصلاة



إن الصلاة ليست مجرد حركات وسكنات، بل هي مدرسة للروح، تربي المسلم على الخشوع والتقوى، وتجعله في معية الله طوال يومه، فهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال الله تعالى:﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾ سورة العنكبوت الآية 45، ولذا، كان الحفاظ عليها من أعظم أسباب النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.

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