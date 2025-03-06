ما حكم صيام المرأة بدون إذن زوجها؟.. الإفتاء تحذر الزوجات

ما حكم صيام المرأة بدون إذن زوجها؟.. ورد دار الإفتاء سؤال نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب يسأل عن حكم الشرع في صيام الزوجة دون إذن زوجها.

ما حكم صيام المرأة بدون إذن زوجها؟.. ويستعرض الموجز في التقرير التالي ما أفتت به دار الإفتاء المصرية على لسان الدكتور محمود شلبي.



ما حكم صيام المرأة بدون إذن زوجها؟.. وكان نص السؤال الذي ورد الدار جاء فيه: ما حكم الشرع في صيام المرأة صيام القضاء والنوافل دون إذن زوجها؟.

وقال الدكتور محمود شلبي في إجابته: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السنة النبوية: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»

وأوضح أمين الفتوى معنى أو المقصود بالحديث الشريف قائلا: معنى الحديث أنه عندما يكون الزوج موجود في البيت من الفجر للمغرب يصبح على الزوجة استئذان زوجها قبل الصيام.

حكم صيام الزوجة دون إذن زوجها

وتابع: أما في حالة عدم وجود الزوج أو غيابه أو أنه يخرج من البيت ويعود بعد العشاء فيجوز لها أن تصوم دون الاسئذان من زوجها.

وتابع أمين الفتوى: ولا يجوز للمرأة صيام النوافل حتى وقت غيابه إذا ترتب على صيامها في هذه الفترة تقصير في حقوق الزوج إذا رجع إلى منزله، مثل كون الصيام يرهقها أو أن يطلب منها زوجها بعض الأشياء فلا تستطيع قضائها بسبب الصيام، فصبح في هذه الحاله يجب أن تستأذنه.

وأختتم أمين الفتوى: وفي النهاية يكون الاستئذان في أمرين الأول وجود الزوج في البيت الفترة من الفجر للمغرب، والحالة الثانية إرهاق الزوجة بسبب الصيام وعدم قيامها بواجباتها تجاه زوجها.

جدير بالذكر أن أهل العلم قالو: أما إن كان صيام المرأة فرضا مثل قضاء رمضان وقد ضاق الوقت على التأخير فلا حق للزوج في الاستئذان، وليس له منعها من الصيام الواجب في حال ضيق الوقت عليه لئلا يفوت عليها، قال الحافظ في الفتح: قوله إلا بإذنه في غير صيام أيام رمضان وكذا في غيره من الواجب إذا تضايق الوقت.

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