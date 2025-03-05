دعاء ختم القرآن في رمضان.. احرص على ترديده مع نهاية كل ختمة
دعاء ختم القرآن في رمضان.. في شهر رمضان المبارك، يحرص المسلمون على ختم القرآن الكريم مرات عديدة، إذ يعتبر ختم القرآن في هذا الشهر الفضيل من الأعمال المستحبة التي تعزز الروحانية وتزيد من الأجر والثواب.
ومع نهاية كل ختمة، يُستحب للمسلم أن يردد دعاء ختم القرآن، الذي يعد من الأدعية المستجابة بإذن الله، وفي التقرير التالي، ينشر موقع الموجز فيما يلي دعاء ختم القرآن في رمضان وكيفية ترديده مع نهاية كل ختمة، بالإضافة إلى فضائل هذه اللحظات المباركة في الشهر الكريم.
دعاء ختم القرآن في رمضان
اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا القرآن والحكمة، ولك الحمد على ما يسَّرت لنا من صيام رمضان وقيامه، وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد.
اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماضٍ فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وشفاء لأحزاننا وهمومنا، وقائدًا لنا إلى رضوانك وجنات النعيم.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ووفقنا لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار كما يرضيك عنا.
اللهم اجعلنا من الذين يحلّون حلاله، ويحرمون حرامه، ويعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته.
اللهم اجعلنا ممن يقيمون حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيمون حروفه ويضيعون حدوده.
اللهم اجعل القرآن لنا سترًا من النار، ووسيلة إلى الجنة، وألبسنا من حلله، وأسكننا من ظلاله، وادفع عنا به النقم، وزدنا به من النعم، يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، يا أرحم الراحمين.
دعاء ختم القرآن في رمضان مستجاب
اللهم أصلح لي ديني الذي هو أساس أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها رزقي، وأصلح لي آخرتي التي إليها مصيري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
اللهم اجعل خير عمري في آخره، وخير عملي في خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه.
اللهم إني أسالك عيشة هنية وميتة سوية، ومرادًا لا يُخزي ولا يُفضح.
اللهم إني أسالك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتني، ورفع درجاتي، وقوِّ موازيني، وتقبل صلاتي، واغفر لي خطاياي، وأسالك أعلى درجات الجنة.
اللهم إني أسالك ما يوجب رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل ذنب، والغنيمة من كل خير، والفوز بالجنة، والنجاة من النار.
اللهم أحسن عاقبتنا في كل الأمور، ونجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار.
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