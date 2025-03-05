حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر في المسجد.. الافتاء توضح

حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر .. في ظل الأجواء الروحانية التي تسود المساجد خلال شهر رمضان، يتساءل الكثيرون عن حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر في المسجد.

ويعتبر الكثير من المسلمين قراءة القرآن في أوقات متفرقة من اليوم من الأعمال المستحبة، ولكن ما حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر في المسجد؟، في التقرير التالي، يعرض موقع الموجز فيما يلي حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر في المسجد وفقًا للآراء الفقهية، ونتعرف على الفضل الكبير في قراءة القرآن في هذه الأوقات المباركة، وكيفية الاستفادة من هذه اللحظات الروحانية لتحقيق أقصى درجات القرب إلى الله.

حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر في المسجد

حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر في المسجد

ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية سؤال حول حكم قراءة القرآن في المسجد قبل صلاة الفجر.

وجاء الجواب المفصل بأنَّه لا مانع شرعًا من ذلك، بشرط أن يكون ذلك دون إزعاج للمصلين، وألا يتسبب في مضايقتهم بسبب ارتفاع صوت مكبر الصوت. كما يُستحب أن يكون القراءة بواسطة أصحاب الأصوات الحسنة، كما تفعل إذاعة القرآن الكريم.

حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر في المسجد

قراءة القرآن قبل الفجر في المسجد هل فيها مشكلة؟

من جانبه، أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن قراءة القرآن قبل الأذان واجتماع الناس للاستماع إليه أمر مشروع ومستحب، حيث يساعد في جمع الناس على كتاب الله ويهيئهم لأداء الصلاة أو الإمساك في الصيام، ولا يُعد بدعة أو محرمًا.

وأضاف "علام" في فتوى له، أن البدعة تحدث حينما يتم التضييق على المسلمين فيما أباحه الله ورسوله، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم ذلك دون إزعاج للمصلين بسبب ارتفاع صوت مكبر الصوت، وأن يتم الاختيار من ذوي الأصوات الحسنة كما هو الحال في إذاعة القرآن الكريم.

حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر في المسجد

هل يجوز قراءة القرآن قبل صلاة الفجر؟

وأكد مفتي الجمهورية أن قراءة القرآن والاستماع إليه قبل أذان الفجر أمر مشروع استنادًا إلى الأدلة الشرعية التي تحث على تلاوة القرآن والاستماع إليه، كما في قوله تعالى: "وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ" [الأعراف: 204]، وقوله أيضًا: "وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ" [الكهف: 27].

وأوضح أنه لم يأتِ ما يمنع قراءة القرآن قبل الأذان، بل إن منع ذلك يعد مخالفًا للشرع، كما أن الاجتماع على قراءة القرآن مشروع استنادًا إلى الأحاديث النبوية، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ..." (رواه مسلم)، وشدد على أن تخصيص وقت أو مكان لذلك بدون دليل يُعد من الابتداع في الدين

حكم قراءة القرآن قبل صلاة الفجر في المسجد

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