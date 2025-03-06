عدد ساعات الصيام في سادس يوم رمضان 2025.. هنفطر الساعة كام؟

عدد ساعات الصيام في سادس يوم رمضان 2025.. مع استمرار شهر رمضان المبارك، يحرص الصائمون على معرفة عدد ساعات الصيام يوميًا، خاصة مع اختلافها تدريجيًا على مدار الشهر، ومع دخول اليوم السادس من رمضان 2025، يتساءل الكثيرون: هنفطر الساعة كام؟، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي عدد ساعات الصيام في سادس يوم رمضان 2025، وموعد أذان المغرب في القاهرة وعدد من المحافظات، وفقًا للتوقيت المحلي، حتى يتمكن الصائمون من تنظيم يومهم والاستعداد لوقت الإفطار.

عدد ساعات الصيام في سادس يوم رمضان 2025

موعد اذان المغرب اليوم

يتزايد البحث اليوم عن عدد ساعات الصيام في اليوم السادس من رمضان 2025 في مختلف المدن المصرية، وذلك لمعرفة موعد الإفطار وأفضل أوقات الدعاء، وبحسب الهيئة العامة للمساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب في القاهرة يحين في تمام الساعة 5:57 مساءً، بينما يكون في الإسكندرية عند الساعة 6:02 مساءً، وفي طنطا يحين الأذان عند 5:58 مساءً، أما في المنصورة والزقازيق، فيرفع الأذان عند 5:56 مساءً، وفي بني سويف وأسيوط يكون عند 5:59 مساءً، بينما يحين في سوهاج عند 5:57 مساءً، وفي المنيا عند 6:00 مساءً.

عدد ساعات الصيام في سادس يوم رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في سادس يوم رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في سادس يوم رمضان 2025 تبلغ نحو 13 ساعة و29 دقيقة، حيث يبدأ الإمساك مع أذان الفجر ويستمر الصيام حتى أذان المغرب، ليستعد المسلمون لتناول الإفطار والدعاء بالأمنيات التي يرجون تحقيقها خلال الشهر المبارك.

دعاء قبل الافطار مستجاب

ويعتبر دعاء قبل الإفطار في رمضان من أفضل العبادات التي يحرص الكثيرون على البحث عنها، إلى جانب معرفة عدد ساعات الصيام في سادس يوم رمضان 2025، وفيما يلي أبرز صيغ الدعاء المستحب قبل الإفطار:

اللهم اجعل سعيي مشكورًا، وذنبي مغفورًا، وعملي مقبولًا، وعيبي مستورًا، يا أسمع السامعين.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا رزقًا حلالًا واسعًا من حيث لا نحتسب.

اللهم تقبل صيامي وقيامي وصالح أعمالي، وتجاوز عن سيئاتي.

اللهم سخر لي خلقك كما سخرت البحر لموسى، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك.

عدد ساعات الصيام في سادس يوم رمضان 2025

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