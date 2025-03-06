موعد اذان المغرب اليوم سادس يوم رمضان 2025.. هنصوم كام ساعة؟

موعد اذان المغرب اليوم .. مع دخول اليوم السادس من شهر رمضان 2025، يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان المغرب اليوم سادس يوم رمضان 2025 لأداء صلاة المغرب والإفطار بعد يوم من الصيام، حيث تختلف مدة الصيام من بلد لآخر وفقًا لمواقيت الصلاة.

ويعد تحديد ساعات الصيام من الأمور المهمة التي يبحث عنها الصائمون يوميًا لتنظيم أوقاتهم والاستعداد للعبادات والمهام اليومية، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي موعد اذان المغرب اليوم سادس يوم رمضان 2025، وعدد ساعات الصيام خلال هذا اليوم.

موعد اذان المغرب اليوم سادس يوم رمضان 2025

عدد ساعات الصيام في 6 يوم رمضان

في اليوم السادس من رمضان 2025، يصل عدد ساعات الصيام إلى 13 ساعة و29 دقيقة، حيث يبدأ الصيام من أذان الفجر في تمام الساعة 4:49 صباحًا ويستمر حتى أذان المغرب عند الساعة 5:57 مساءً.

ومع استمرار الأيام، قد تتغير مدة الصيام تدريجيًا وفقًا لمواقيت الصلاة، لذا يُنصح الصائمون بالتحضير جيدًا خلال ساعات النهار، من خلال تناول وجبة سحور متوازنة تساعدهم على تحمل فترة الصيام، والاستفادة من الوقت في العبادات والأعمال الصالحة.

موعد اذان المغرب اليوم سادس يوم رمضان 2025

دعاء عند سماع الاذان

يحين موعد اذان المغرب اليوم سادس يوم رمضان 2025 في الساعة 5:57 مساءً، حيث يفطر الصائمون بعد يوم من الصيام الذي امتد لـ13 ساعة و29 دقيقة، ويعد هذا الوقت من أفضل أوقات استجابة الدعاء، لذا يُستحب الإكثار من التضرع إلى الله قبل الإفطار، سائلين المغفرة والرحمة والقبول في هذا الشهر الفضيل،وفيما يلي أفضل ما يقال عند سماع الأذان، حيث يُستحب للمسلم ترديد كلمات الأذان ثم قول الدعاء الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، كما جاء في حديث آخر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو عند الإفطار قائلًا:"ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله.

موعد اذان المغرب اليوم

موعد اذان المغرب اليوم

يبحث الكثيرون عن موعد اذان المغرب اليوم سادس يوم رمضان 2025، الموافق اليوم الخميس 6 مارس 2025، لمعرفة وقت الإفطار في مختلف المحافظات المصرية، وفي القاهرة، يحين موعد أذان المغرب في تمام الساعة 5:57 مساءً، بينما في الإسكندرية يكون عند الساعة 6:02 مساءً، أما في وسط الدلتا، فيرفع الأذان في طنطا عند الساعة 5:58 مساءً، وفي المنصورة والزقازيق عند الساعة 5:56 مساءً.

وفي صعيد مصر، يحين الأذان في بني سويف وأسيوط عند الساعة 5:59 مساءً، وفي سوهاج عند الساعة 5:57 مساءً، أما في المنيا فيكون عند الساعة 6:00 مساءً، وفي قنا عند الساعة 5:53 مساءً، وفي أسوان عند الساعة 5:54 مساءً، وفي المناطق الساحلية، يحين موعد أذان المغرب في مطروح عند الساعة 6:13 مساءً، وفي السلوم عند الساعة 6:21 مساءً، بينما في دمياط يكون عند الساعة 5:55 مساءً، وفي الإسماعيلية عند الساعة 5:53 مساءً، أما في المناطق السياحية والصحراوية، فيكون أذان المغرب في الغردقة عند الساعة 5:48 مساءً، وفي الخارجة عند الساعة 6:04 مساءً.

اذان المغرب اليوم سادس يوم رمضان 2025

مواعيد الصلاة اليوم 6 يوم رمضان 2025

مع دخول اليوم السادس من شهر رمضان 2025، يحرص المسلمون على معرفة مواقيت الصلاة لأداء الفروض في أوقاتها، خاصة مع الأجواء الروحانية التي تميز هذا الشهر الفضيل.

تبدأ الصلاة اليوم بأذان الفجر في تمام الساعة 4:49 صباحًا، يليها أذان الظهر عند الساعة 12:06 ظهرًا، ثم يحين موعد صلاة العصر في الساعة 3:27 عصرًا. أما أذان المغرب، الذي ينتظره الصائمون للإفطار، فيرفع في الساعة 5:57 مساءً، وتُختتم الصلوات اليومية بصلاة العشاء في الساعة 7:15 مساءً.

اذان المغرب اليوم 6 رمضان 2025

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