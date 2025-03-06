عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب اليوم 6 رمضان 2025

موعد اذان المغرب.. مع دخول اليوم السادس من شهر رمضان 2025، يترقب الصائمون في مختلف أنحاء مصر موعد أذان المغرب، حيث يتساءل الكثيرون عن عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب.

ويحرص المسلمون خلال هذا الوقت على الإكثار من الدعاء والأعمال الصالحة قبل رفع الأذان، استعدادًا لتناول وجبة الإفطار بعد يوم طويل من الصيام، وفيما يلي، يعرض موقع الموجز في هذا التقرير عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب في مختلف المحافظات المصرية.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان المغرب اليوم 6 رمضان 2025

مع دخول ساعات الصيام الأخيرة في سادس أيام رمضان 2025، يترقب الصائمون لحظة رفع أذان المغرب والإفطار بعد يوم طويل من الصيام، ويعتمد عدد الساعات المتبقية على موعد الأذان على التوقيت المحلي لكل محافظة، حيث تفصل الصائمين بضع ساعات فقط عن هذه اللحظة المباركة، وفقًا للهيئة العامة للمساحة المصرية، ففي القاهرة يحين الأذان في الساعة 5:57 مساءً، بينما يتأخر في الإسكندرية حتى 6:02 مساءً، في حين يحل موعد الإفطار في قنا عند 5:53 مساءً، وفي أسوان عند 5:54 مساءً، ومع اقتراب موعد الأذان، يحرص المسلمون على الدعاء والتضرع إلى الله، في واحدة من أعظم لحظات الاستجابة خلال الشهر الكريم.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

دعاء قبل الافطار لقضاء الحوائج المستعصية

وفي ظل حرص المواطنين على البحث عن عدد الساعات المتبقية على موعد أذان المغرب، يتزايد الاهتمام أيضًا بـأدعية قبل الإفطار لقضاء الحوائج المستعصية، حيث يعد هذا الوقت من أفضل لحظات استجابة الدعاء، ومع اقتراب موعد الإفطار، يرفع الصائمون أكفّ الضراعة إلى الله، سائلين تحقيق أمنياتهم وتيسير أمورهم، مستغلين نفحات الشهر الكريم في الابتهال والتقرب إلى الله بالدعاء والاستغفار.

موعد اذان العشاء اليوم 6 رمضان 2025 وصلاة التراويح

يحين موعد أذان العشاء اليوم، الموافق 6 رمضان 2025، في تمام الساعة 7:15 مساءً، ليبدأ المسلمون بعده في أداء صلاة العشاء والتراويح، التي تعد من أبرز العبادات المستحبة خلال شهر رمضان المبارك، وتحرص المساجد في مختلف المحافظات على تنظيم صلاة التراويح وسط أجواء روحانية عامرة بالذكر والدعاء، حيث يتوافد المصلون طلبًا للأجر والثواب في هذه الليالي المباركة.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

موعد اذان الفجر غدا 7 رمضان 2025

يحين موعد أذان الفجر غدًا الجمعة، الموافق 7 رمضان 2025، في تمام الساعة 4:48 صباحًا، وفقًا للتوقيت المحلي. ويفضل تناول وجبة السحور قبل موعد الإمساك، الذي يكون عند الساعة 4:28 صباحًا، لمنح الصائمين الطاقة اللازمة خلال ساعات الصيام، ويعد هذا الوقت من أفضل الأوقات للدعاء والاستغفار، حيث تستجاب الدعوات قبل الفجر وفي لحظات السحر، في ظل أجواء روحانية مميزة يعيشها المسلمون خلال هذا الشهر المبارك.

عدد الساعات المتبقية على موعد اذان المغرب

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