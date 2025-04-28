الصحة تحذر من 5 أعراض للإصابة بمرض الرمد الربيعي وكيفية الوقاية منه

مع حلول فصل الربيع، الذي يُعتبر موسمًا لانتشار حبوب اللقاح والأتربة، أعلنت وزارةالصحة والسكان عن تحذيرات للمواطنين من أعراض مرض الرمد الربيعي، الذي يصيب العين نتيجة لرد فعل تحسسي تجاه المواد التي تنتشر في هذا الفصل، ويزداد انتشار هذا المرض خاصة في المناطق التي تحتوي على مستويات مرتفعة من الغبار وحبوب اللقاح، ويشمل الأطفال والشباب بشكل أكبر.

ويقدم لكم الموجز أعراض الإصابة بمرض الرمد الربيعي.

ما هو الرمد الربيعي؟

الرمد الربيعي هو نوع من أنواع التهاب الملتحمة التحسسي الذي يحدث نتيجة تفاعل الجسم مع المواد المسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح والغبار، ويعد هذا المرض شائعًا في موسم الربيع بسبب انتشار حبوب اللقاح من الأزهار والنباتات، والتي تؤثر على الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاهها، ويتسبب الرمد الربيعي في التهاب العينين ويؤدي إلى إحساس مزعج من الحكة والألم.

أعراض الرمد الربيعي

تظهر العديد من الأعراض التي يمكن أن تكون مؤشراً على الإصابة بالرمد الربيعي، وهذه الأعراض تشمل:

احمرار العين: حيث تصبح العين حمراء نتيجة التهابات الملتحمة.

حكة شديدة في العين: وهي من الأعراض الأكثر شيوعًا والتي يعاني منها المصابون.

دموع غزيرة: تتسبب الحساسية في إفراز المزيد من الدموع لمحاولة تخفيف التهيج.

حرقان في العين: يشعر المصاب بحرقة وألم في العينين عند التفاعل مع المواد المسببة للحساسية.

إفرازات مطاطية من العين: في بعض الحالات، قد يلاحظ المصاب إفرازات لزجة من العين نتيجة الالتهاب.

وتظهر هذه الأعراض عادةً في فصل الربيع وتزداد حدتها مع التعرض المستمر للأتربة وحبوب اللقاح، ولأن هذا المرض عادةً ما يؤثر على الأطفال بشكل خاص، فإن العناية المبكرة ضرورية.

طرق الوقاية والعلاج

لحماية العينين من الإصابة بالرمد الربيعي، تقدم وزارة الصحة عدة نصائح، من بينها:

غسل العينين بالماء النظيف بشكل متكرر لإزالة أي مواد مثيرة للحساسية.

ارتداء نظارات شمسية عند الخروج للحد من تأثير الأتربة وحبوب اللقاح على العينين.

تجنب الأماكن الملوثة والتي تحتوي على مستويات عالية من الغبار وحبوب اللقاح.

استخدام قطرات ترطيب العين بعد استشارة الطبيب لتخفيف الأعراض.

التواصل مع وزارة الصحة عبر الخط الساخن 15335 للاستفسار عن طرق العلاج.

ومن الضروري التوجه إلى الطبيب فور ظهور الأعراض لتحديد العلاج المناسب، إذ يمكن أن تشمل العلاجات استخدام قطرات العين أو أدوية مضادة للحساسية تساعد في تخفيف الالتهاب والحكة.

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