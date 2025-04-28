ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان بين الأطفال يدق ناقوس الخطر الصحي

صرّح وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عاطف عبد الغفار ،مؤخرًا بوجود زيادة ملحوظة في نسب الإصابة بمرض السرطان بين الأطفال، ما أثار قلق الأوساط الطبية والمجتمعية على حد سواء، وهذا التصريح جاء خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة لتقديم أحدث الإحصائيات الوطنية حول الأمراض المزمنة والخطيرة في البلاد، حيث أشار الوزير إلى أن هذه الزيادة تُعد مؤشرًا مقلقًا يتطلب تحركًا عاجلًا من مختلف الجهات المعنية بالصحة العامة.

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أنواع السرطان الأكثر شيوعًا لدى الأطفال

وأوضح الوزير أن السرطان لدى الأطفال يختلف في طبيعته عن السرطان لدى البالغين، إذ تشمل أكثر أنواعه شيوعًا سرطان الدم (اللوكيميا)، وسرطان الدماغ، وسرطان العقد اللمفاوية، كما أضاف أن العوامل البيئية، والتعرض للإشعاعات، والتلوث، ونمط الحياة، قد تلعب دورًا في هذه الزيادة، إلى جانب عوامل وراثية لا يمكن تجاهلها.

استراتيجية وطنية لمواجهة المرض

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير استراتيجية وطنية لتعزيز برامج الكشف المبكر عن السرطان، خاصة لدى الأطفال، وتحسين جودة الرعاية الصحية في مراكز الأورام، بالإضافة إلى دعم الأبحاث المتعلقة بعوامل الخطورة والأسباب المحتملة وراء هذا الارتفاع ،كما دعا إلى ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية بأعراض السرطان لدى الأطفال، وأهمية التشخيص المبكر في تحسين نسب الشفاء.

أهمية التشخيص المبكر ونسب الشفاء

من جانب آخر، أكدت تقارير صحية متخصصة أن نسب الشفاء من السرطان لدى الأطفال تكون أعلى بكثير مقارنة بالبالغين، شريطة الكشف المبكر وتلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب، وتشير التقديرات العالمية إلى أن معدل الشفاء من بعض أنواع السرطان في الطفولة قد يصل إلى أكثر من 80%، الأمر الذي يُبرز أهمية دعم البنية التحتية الطبية وتوفير الأدوية المتخصصة.

دعوات لدعم المراكز الطبية وبرامج الوقاية

وقد طالبت جمعيات المجتمع المدني ومؤسسات دعم مرضى السرطان بزيادة المخصصات المالية لمراكز علاج الأطفال المصابين بالسرطان، وتوسيع نطاق البرامج الوقائية في المدارس والمراكز الصحية، مشددين على أن صحة الأطفال تمثل ركيزة أساسية لمستقبل الوطن.

الحاجة إلى استجابة شاملة

في الختام، تبقى زيادة حالات السرطان بين الأطفال تحديًا صحيًا واجتماعيًا يتطلب تعاونًا حكوميًا ومجتمعيًا واسعًا، لضمان توفير الرعاية المثلى للأطفال المصابين، والعمل على تقليل معدلات الإصابة مستقبلًا من خلال الوقاية والكشف المبكر.

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