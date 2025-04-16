وزارة الصحة تغلق عيادة ابنة الفنانة أصالة.. إيه الحكاية؟

غلق عيادة ابنة الفنانة أصالة.. أغلقت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع العلاج الحر والتراخيص الطبية، عيادة الأمراض الجلدية "DAO DERMA" المملوكة للطبيبة شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري، بعد رصد عدد من المخالفات الصحية والإدارية داخل المركز الكائن بمنطقة القاهرة الجديدة.

وينشر الموجز في هذا التقرير تفاصيل غلق عيادة ابنة الفنانة أصالة.

أصالة

وكشفت الحملة التفتيشية التي شنتها إدارة العلاج الحر والتراخيص الطبية، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، أن قرار الإغلاق الإداري الصادر برقم 299 بتاريخ 15 أبريل 2025، جاء بعد ضبط جهاز ليزر غير مرخص لعلاج الأمراض الجلدية، بالإضافة إلى عدم توفر اشتراطات مكافحة العدوى، فضلًا عن العثور على أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية وتشميع العيادة وإحالة الواقعة للنيابة المختصة.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن القرار يأتي ضمن خطة الوزارة لتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة والعيادات التي تعمل دون التزام بالاشتراطات الصحية، حفاظًا على سلامة المواطنين.

شام الذهبي

شام الذهبي: من التكريم إلى الإغلاق

اللافت أن قرار الإغلاق جاء بعد أسابيع قليلة من تكريم شام الذهبي في يوم الطبيب المصري، وهو ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن عيادتها استقبلت خلال الفترة الماضية عددًا من المشاهير مثل الفنان محمد رمضان، سوسن بدر، وابنة الفنان أحمد زاهر.

ورغم تداول الخبر على نطاق واسع، لم تصدر شام الذهبي حتى الآن أي تعليق رسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة.

من هي شام الذهبي؟

ولدت شام الذهبي في العاصمة السورية دمشق في 3 أغسطس 1992، وهي الابنة الكبرى للفنانة أصالة نصري. انتقلت مع والدتها للعيش في مصر عام 2005 بعد طلاق والديها، وتزوجت لاحقًا من أحمد محمد جوهر عبد القادر وحصلت على الجنسية المصرية.

حصلت شام على شهادة الدكتوراه في الكيمياء من لندن، وامتهنت الطب التجميلي، حيث أسست مركزها الخاص “DAO DERMA” للعناية بالبشرة والصحة التجميلية. ونجحت في تحقيق شهرة واسعة من خلال ظهورها كخبيرة تجميل وفاشينيستا على مواقع التواصل.

عُرفت شام أيضًا برحلتها الملهمة في خسارة الوزن، إذ كانت تعاني من السمنة في فترة المراهقة، إلا أنها استطاعت الوصول إلى قوام رشيق بفضل التزامها بنظام غذائي وممارسة الرياضة بانتظام.

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