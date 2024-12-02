كيف علق النقاد على فستان أصالة في حفل الكويت ؟

أصبحت الفنانة أصالة حديث السوشيال ميديا بعد ظهورها الأخير في حفلها الغنائي بالكويت، وتبادل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا من حفلها الأخير، عبر الحساب الرسمي لها على إنستجرام.

يعرض لكم موقع "الموجز" تفاصيل الحفل والاطلالة وتعليقات الجمهور عليها في السطور التالية:

إطلالة أصالة في الكويت

تألقت الفنانة أصالة بإطلالة راقية في حفلها بالكويت، حيث ارتدت فستانا طويلا ذات أكمام طويلة واتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل مما كشف عن ذوقها الراقي.

إطلالة أصالة

واعتمدت أصالة فستانها من المصمم اللبناني نيكولا جبران، وهو ضمن مجموعه عالمية من ملابس La Douche.

إطلالة أصالة في الكويت



ناقد موضه يعلق على إطلالة أصالة في الكويت

أشاد ناقد الموضة اللبناني الشهير حكيم شاهين، بأطلالة أصالة في حفل الكويت والذي لاقت إعجابا كبيرا من الحضور ، وكتب منشورا عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كتب قائلاً: لا يوجد صور كاملة للإطلالة بس شفت فيديوهات وصور من الحفل، الفستان خيالي الخامة كثير مميزة وحلوه وغريبة.

وأضاف: التصميم راقي وأنيق ولا يقلها، الشعر والمكياج دائماً صح والمجوهرات يلي تختارهم تحسهم جزء من الإطلالة.

إطلالة أصالة

حفل أصالة في الكويت

أحييت أصالة أجمل الليالي في الكويت بسبب حفلها هناك، وقدمت خلال الحفل باقة من ألمع أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور، حيث بدأت الغناء بأغنية "اشتقتلك"، ثم غنت حافية القدمين كعادتها في باقي الحفلات.

وفاجأت أصالة الحضور بالغناء مع أصغر عازف قانون وهو طفل تركي عمرة 6 سنوات، يدعى "ايتاتش جونيور"، حفيد عازف القانون الشهير التركي "ايتاتش"، ووصفته بـ"الطفل المعجزة"، وأنها تتشرف بأن تغني معه في أول مرة يصعد فيها على المسرح، وقبلت يديه كنوع من الدعم المعنوي ومنح الثقة له، وقدمت أغنيتها الشهيرة "أكثر".

وعقب ذلك عزف "ايتاتش جونيور" أغنية فيروز "نسم علينا الهوى"، وردد الجمهور كلماتها مع أصالة من بدايتها إلى نهايتها ليغادر الطفل الموهوب بعدها المسرح وسط تصفيق حار من الجميع.

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