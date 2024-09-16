في وقت قياسي.. نفاذ تذاكر حفل هاني شاكر في الكويت

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلًا جديدًا يوم 26 سبتمبر الجاري، في الكويت، وحمل الحفل عنوان العندليب.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل المتعلقة بالحفل، ومن المنتظر أن يقود أوركسترا حفل هاني شاكر المايسترو محمد الموجي، ورفع الحفل شعار كامل العدد لنفاذ جميع التذاكر في وقت قياسي.

هاني شاكر

تصريحات هاني شاكر

وقال هاني شاكر في بيان صحفي، إن تجربة حفل العندليب جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل وسأكرر فكرة الغناء لفنانين آخرين بحفلاتي الفترة المقبلة، معلقًا: هكرر التجربة في أكتر من دولة الفترة الجاية ولقيت إقبال كبير من الناس وحابين يسمعوا صوتي بأغاني العندليب وأنا حبيت الغناء من خلال صوته، وتجربة جديدة هكررها في أكتر من دولة.

وتابع هاني: محضرين مجموعة من الأغاني الحلوة والجميلة وإن شاء الله تعجب الناس، والحفل هيكون بصحبة فرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجى وكل العازفين كلهم من مصر وبيعملوا بروفات وإن شاء الله هتبقى حفلة حلوة.

هاني شاكر

هاني شاكر يعيش حالة من النشاط الفني

الجدير بالذكر أن أمير الغناء العربي يعيش حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لإحياء العديد من الحفلات خلال الفترة المقبلة، منهم: الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات، ولبنان، بالإضافة إلى الكويت، وذلك بالتعاون مع المحامي خضر عكنان مدير أعماله.

آخر أغاني هاني شاكر

طرح هاني مؤخرًا ألبوم اليوم جميل، وظهر خلاله بلوك مختلف، وتكون الألبوم من 9 أغاني، وهم: اديتك ورود، يا ويل حالي، حمل الليالي، تعباني حياتي، اليوم جميل، مالكة كل حياتي، فيه حل، بستان شوك، عادي، والألبوم من إنتاج محمد علام.

وكان أمير الغناء العربي هاني شاكر قد أحيا مؤخرًا حفلاً غنائياً كبيراً على مسرح محكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وقدم مجموعة من أبرز أعماله منها "بحبك أنا"، "بحبك يا غالي"، "حنعيش"، "ولا بيك ولا بيا"، "فرق في الإحساس"، و"مش بعتب عليك"، بالإضافة إلى العديد من الأغاني الأخرى مثل "المفروض"، "معاك"، و"كتبتلي السنين"، كما "مشتريكي"، "نسيانك صعب"، و"غلطة".

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