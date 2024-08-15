هاني شاكر يشيد بصوت شيرين عبد الوهاب ويكشف عن أمنيته لها

أعرب الفنان هاني شاكر عن تأثره بالأزمات التي تواجهها الفنانة شيرين عبد الوهاب، مشيرًا إلى أن صوتها لا يمكن تعويضه وتمنى لها العودة السريعة إلى جمهورها، وفي تصريحاته التلفزيونية، أشار شاكر إلى أن شيرين تحتاج إلى استقرار نفسي وعاطفي، وأنها تمر بفترة صعبة تتطلب هدوءًا داخليًا.

حيث قال في تصريحات تلفزيونية له يرصدها موقع الموجز:"أتمنى من قلبي إن شيرين يكون عندها هدوء نفسي وعاطفي وعائلي وترجعلنا مرة تانية، لأن الحقيقة الفترة اللي بتمر بيها دي صعبة جدًا، وهي محتاجة استقرار وإن الدنيا تهدى شوية، ويبقى عندها سلام نفسي، وربنا يشفيها هي فعلًا من الأصوات التي لا تعوض".

أزمة شيرين عبد الوهاب وروتانا

على الجانب الآخر، تواجه شيرين عبد الوهاب خلافات متصاعدة مع طليقها حسام حبيب وشركة روتانا، وكانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت في تصريحات صحفية لها عن تعاقدها مع شركة إنتاج أجنبية، مما أثار استنكار روتانا التي أكدت أن العقد بينهما ما زال ساريًا، وأشارت إلى أن شيرين لم تلتزم ببنود العقد، كما قاموا بحذف أغانيها الأخيرة التي أصدرتها حديثًا، وهو ما دفعها للرد، قائلة إنها لم تهاجم الشركة أو مسؤوليها في الماضي، وأكدت أن مشاكلها كانت شخصية وليست متعلقة بالشركة.



وكانت شيرين عبد الوهاب، قد طرحت مؤخرًا أغاني جديدة كجزء من ألبومها الجديد على موقع "يوتيوب"، ولكن تم حذفها بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر التي تخص شركة "روتان"، الأغنيتان المحذوفتان هما "بتمنى أنساك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، و"حبيبي" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل،وفي السطور التالية يرصد الموجز كيف تفاعلات مع تلك الأزمة؟.

كيف تفاعلت شيرين عبد الوهاب بعد حذف أغانيها؟

وكانت شيرين عبدالوهاب، قد وعدت جمهورها خلال الفترة الماضية، بالعودة بقوة للساحة الغنائية، وذلك عقب فترة غياب طويلة بسبب الأزمات التي تعرضت لها، وبعد حذف الأغاني من "يوتيوب"، قامت شيرين بنشر الأغاني على حسابها الرسمي على منصة "X" المعروفة سابقًا بتويتر.

وكان قد تصدر اسم شيرين عبد الوهاب، تريند جوجل أمس، بجانب تصدرها عناوين الأخبار، عقب تسريب أغنيتها الجديدة "بتمني أنساك"، بعد فترة وجيزة من طرح البرومو الخاص بها، وقد حققت نسب مشاهدة مرتفعة بعد تسريبها، مما يدل على شعبية شيرين الكبيرة، لكن، ما يزيد من تعقيد الأمور هو أن هذا التسريب جاء في ظل أزمة بين شيرين وشركة روتانا، التي تدير أعمالها الفنية.

معاناة شيرين عبد الوهاب مع تسريب أغانيها



وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها شيرين عبد الوهاب لحكاية تسريب أعمالها الفنية، فقد سبق وتعرضت أغنيتها "كل الحاجات" للتسريب، مما أثار غضب صناع العمل، وأيضًا في عام 2021، تم تسريب أغنية أخرى لها بعنوان "ملكش مكان"، وهذه السلسلة من التسريبات أثارت جدلاً كبيرًا بين جمهور الفنانة وصناع الموسيقى.

أزمة شيرين عبد الوهاب مع الشاعر طارق عبد الستار



وكان الشاعر طارق عبد الستار، قد تحدث عن تفاصيل أزمته مع شيرين عبد الوهاب بخصوص أغنية "كل الحاجات"، وأكد على أن التسريب تسبب في حالة من التوتر، حيث تلقى رسائل من وسطاء تشير إلى أن الموضوع سيتم حله ودياً خلال أيام، ولكن بعد مرور أسابيع دون حل، بدأ في اتخاذ خطوات قانونية ضدها.

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