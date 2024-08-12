شيرين عبد الوهاب تصدر بياناً رسمياً وترد علي شركة روتانا

قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بإصدار بياناً رسمياً للرد علي إدعاءات شركة روتانا ، في ردٍ على البيان الصادر عن شركة روتانا والذي تم توجيهه إلى رؤساء تحرير المواقع الإخبارية بعنوان "تكذيباً لإدعاءات المطربة شيرين عبدالوهاب"، قالت الفنانة شيرين عبدالوهاب إنها تحترم وتقدر مالك الشركة، ولكن كان لابد من توضيح بعض النقاط . وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل بيان شيرين .

شيرين تكذب إدعاءات روتانا

أوضحت شيرين عبد الوهاب أن ادعاء الشركة بأن العقد ما زال ساري المفعول يتعارض مع الأحكام القضائية النهائية. وأضافت أنه صدر حكم قضائي رقم 601 لسنة 16 ق س استئناف اقتصادي، يؤكد أن العقد الموقع بينها وبين الشركة بتاريخ 6/1/2019 ينتهي في 8/1/2022. وأشارت إلى أن أي مطالبات بعد هذا التاريخ تعتبر لاغية، خاصة بعد إنذارها للشركة في 11/2/2023 بانتهاء مدة العقد.

شيرين ترد علي إدعاءات إرتباطها بعقد حصري مع الشركة

ردت شيرين عبد الوهاب على ادعاء الشركة بأنها ما زالت مرتبطة بعقد حصري بعد سداد مبلغ 8 ملايين جنيه كشرط جزائي، مؤكدة أن العقدين الموقعين في 6/1/2019 ينصان على التزام تبادلي، حيث يدفع الطرف المخالف 5 ملايين جنيه للطرف الآخر في حال إخلاله بالالتزامات التعاقدية. وأضافت أن المحكمة قضت بتعديل قيمة الشرط الجزائي، وبذلك لا يحق لشركة روتانا المطالبة بأي التزامات أخرى بعد استيفاء الشرط الجزائي.

شيرين تنفي حصولها علي مبلغ مالي من الشركة

قالت شيرين إن ادعاء الشركة بأنها حصلت على مبلغ مالي وترفض رده غير صحيح، مشيرة إلى أن المحكمة أكدت في حكمها أن الشركة استفادت من الأغاني التي قدمتها، ولذلك تم الحكم بالشرط الجزائي جزئياً.

شيرين تنفي تبني روتانا لها فنياً

ردت شيرين عبد الوهاب على ادعاء الشركة بأنها تبنتها فنياً لاستثمار صوتها، مؤكدة أن شهرتها وصوتها المتميز كانا معروفين قبل التعاقد مع روتانا. وأضافت أن الشركة سعت للاستفادة من شهرتها وصوتها وليس العكس.

شيرين ترد علي مزاعم التصالح مع شركة روتانا

وأشارت شيرين عبد الوهاب إلى أنه عندما قامت الشركة بنشر أغنية "الذهب" دون موافقتها، تقدمت ببلاغ يحمل رقم 3057 لسنة 2024 إداري قصر النيل، وما زال البلاغ قيد التحقيق. وأضافت أن شركة روتانا تقدمت ببلاغ مضاد تزعم فيه قيامها بالتشهير بالشركة، وما زالت التحقيقات جارية.

وفي الختام، قالت شيرين عبدالوهاب إنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما ورد في بيان شركة روتانا وما تضمنه من إساءة لها ولممثلها القانوني.

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