شيرين عبد الوهاب في ورطة جديدة.. إليكم التفاصيل كاملة

أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا أغاني جديدة كجزء من ألبومها الجديد على موقع "يوتيوب"، ولكن تم حذفها بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر التي تخص شركة "روتان"، الأغنيتان المحذوفتان هما "بتمنى أنساك" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، و"حبيبي" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل،وفي السطور التالية يرصد الموجز كيف تفاعلات مع تلك الأزمة؟.

رد فعل شيرين عبد الوهاب بعد حذف أغانيها

وكانت الفنانة شيرين عبدالوهاب، قد وعدت جمهورها مؤخرًا بالعودة بقوة للساحة الغنائية بعد فترة غياب طويلة بسبب الأزمات التي واجهتها، وبعد حذف الأغاني من "يوتيوب"، قامت شيرين بنشر الأغاني على حسابها الرسمي على منصة "X" المعروفة سابقًا بتويتر.

جدير بالذكر أن أزمة بين شيرين وشركة روتانا وصلت إلى المحاكم، حيث اتهمت الشركة شيرين بعدم الالتزام ببنود التعاقد رغم تلقيها مبلغًا ماليًا كبيرًا.



وكان قد تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب، خلال الساعات القليلة الماضية، عناوين الأخبار ومحرك البحث جوجل بسبب تسريب أغنيتها الجديدة "بتمني أنساك"، بعد فترة وجيزة من طرح البرومو الخاص بها، وقد حققت نسب مشاهدة مرتفعة بعد تسريبها، مما يدل على شعبية شيرين الكبيرة، لكن، ما يزيد من تعقيد الأمور هو أن هذا التسريب جاء في ظل أزمة بين شيرين وشركة روتانا، التي تدير أعمالها الفنية.

معاناة شيرين عبد الوهاب مع تسريب أغانيها

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الفنانة شيرين عبد الوهاب لتسريب أعمالها الفنية، فقد سبق وتعرضت أغنيتها "كل الحاجات" للتسريب، مما أثار غضب صناع العمل، وأيضًا في عام 2021، تم تسريب أغنية أخرى لها بعنوان "ملكش مكان"، وهذه السلسلة من التسريبات أثارت جدلاً كبيرًا بين جمهور الفنانة وصناع الموسيقى.

أزمة شيرين عبد الوهاب مع الشاعر طارق عبد الستار

وكان الشاعر طارق عبد الستار، قد كشف عن تفاصيل أزمته مع شيرين عبد الوهاب بخصوص أغنية "كل الحاجات"، وأكد على أن التسريب تسبب في حالة من التوتر، حيث تلقى رسائل من وسطاء تشير إلى أن الموضوع سيتم حله ودياً خلال أيام، ولكن بعد مرور أسابيع دون حل، بدأ في اتخاذ خطوات قانونية ضدها.

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