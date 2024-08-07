هل تتعافى شيرين عبد الوهاب؟ طبيبها يوجه رسالة مؤثرة للجمهور



يعيش جمهور الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من بين الأمل والقلق، بعد أن أصدر طبيبها بيانًا حول حالتها الصحية. فمن جهة، هناك تفاؤل بتحسن حالتها، ومن جهة أخرى، هناك قلق على مستقبل مسيرتها الفنية في هذا المقال، سنتعرف على آخر التطورات في حالة شيرين والرسالة المؤثرة التي وجهها طبيبها للجمهور.

رساله طبيب شيرين عبدالوهاب الي جمهورها

حل الدكتور نبيل عبد المقصود ضيفا علي برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدي البلد ، مؤكداً أن كل هذا الكلام والاشاعات التي تقال قد تعود عليها بشكل سلبي.

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وقال الطبيب المعالج لشيرين: يمكن شفاء كل الحالات التي تتعاطى المخدرات، من خلال الالتزام بالبروتوكول الدوائي والنفسي والاجتماعي، للوصول إلى نتائج مبهرة»، موضحا أن تعاون المريض ومهارة الطبيب، هما الشقين الأساسيين لنجاح عملية علاج المريض.

وتابع أن الشخص العادي المريض يكون دعمه من خلال أسرته المقام الأول، موضحا أنه في حالة تعاطي المخدرات فيكون بداخل المتعاطي جزء خاص بالمخدرات، مضيفا: «مثلا في حالة ظهور مخدرات جديدة أمام المتعافى قد يتعرض مرة أخرى لنكسة ويعود للإدمان».

وتابع: «الشخصية العامة تحتاج لدعم اجتماعي من كل من حوله»، مضيفا أن وسائل الإعلام يجب استغلالها بشكل يفيد، ولا يضر.

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