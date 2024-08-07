شيرين عبد الوهاب تتجاهل مشاكلها العائلية وتعود للساحة الفنية بأغنيتين جديدتين

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب للعودة للساحة الفنية من جديد بعد التعاقد مع شركة إنتاج جديدة، حيث ستطرح أغنيتين جديدتين، وتكشف الموجز تفاصيل أغاني شيرين القادمة.

الأغنية الأولى تحمل عنوان "بتمنى أنساك" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

الأغنية الثانية التي أعلنت عنها شيرين هي "اللي يقابل حبيبي"، من كلمات تامر حسين وتوزيع توما، وذلك بحسب ما نشره حساب "شيرين ميديا".

تعاقد جديد

شيرين عبد الوهاب قد تعاقدت مؤخرًا مع مجموعة Warner الموسيقية، ومن المقرر أن تطرح الأغنيتين كنتيجة لهذا التعاون الجديد.

أزمة مع حسام حبيب

في سياق آخر، شهدت ليلة أمس تصاعدات في أزمة شيرين عبد الوهاب مع طليقها المطرب حسام حبيب، اتهمت شيرين طليقها بتهديدها وإجبارها على العودة له وسرقة أموال من خزنة منزلها.

وقالت شيرين: "شخص مجنون ومريض نفسي ملوش أي صفة، يعامل بنتي بطريقة غريبة ويخليها تشاركه كل حاجة.. للأسف مكرهها فيا وفي أبوها وفي أهلي تمامًا"، وتابعت: "أنا دلوقت ماليش حد خالص، ماليش غير ربنا وأنتم والدولة، عاوزة ربنا والناس تحميني من الإنسان اللي خلاني متدمرة نفسيا".

رد حسام حبيب

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

في تصريحات لـ ET بالعربي، رد حسام حبيب قائلاً: "أنا خجلان من كل اللي بيحصل، والله العظيم أنا بريء. الورقة اللي شيرين بتقول بيها أنها حولت ليا مبلغ مالي، مكتوب فيها غرض التحويل لزوج، فأول حاجة كدا هو أنا زوجها؟!، ثانيا حتى لو كنت الزوج وهي بتدلعني بالمبلغ دا إزاي تخرج تقول أني عايز أموتها، يا هي بتكدب لما قالت اننا اطلقنا يا هي بتكدب على البنك وقالت أني زوجها وحولتلي".

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