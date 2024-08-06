التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد سموحة في ليلة التتويج بالدوري

تترقب جماهير القلعة الحمراء بشغف كبير فرحة التتويج بالدوري خلال مباراة النادي الأهلي ضد نظيره سموحة في التاسعة مساء بعد غد الخميس على ملعب الجيش ببرج العرب في المباراة المؤجلة من الجولة الـ24 لبطولة الدوري المصري دوري NILE للموسم الجاري 2023-2024.

تحقيق الأهلي للفوز أو التعادل أمام سموحة يعلنه رسميا بطلا لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024 دون انتظار لنتائج المباريات المقبلة وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي المتوقع ضد سموحة ويضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم ، محمد هاني، كريم فؤاد

خط الوسط: مروان عطية ، أكرم توفيق ، إمام عاشور

خط الهجوم:حسين الشحات، رضا سليم ، وسام أبوعلي.

تشكيل سموحة المتوقع ضد الأهلي

من المتوقع أن يدفع الجهاز الفني لفريق سموحة بالقوة الضاربة للفريق أمام الأهلي لصعوبة المباراة ورغبته في تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين موقعه في جدول الدوري.

حراسة المرمى .. الهانى سليمان.

خط الدفاع .. أحمد حكم ، بركات حجاج ، عمرو قلاوة ،

خط الوسط .. محمد كناريا ، حمدى علاء ، أحمد خالد ، دوكو دودو.

الهجوم .. حسام حسن ، مصطفى البدرى ، جونيور أجاى.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري للموسم الجاري 2024 برصيد 78 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة يليه المصري بـ 52 نقطة من 31 مباراة، والزمالك الرابع بـ52 نقطة ويحتل فريق مودرن سبورت المركز الخامس برصيد 50 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز السادس برصيد 48 نقطة.

الأهلي يعلن تجديد عقد عمرو السولية

أعلن أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم و مدير التعاقدات تجديد عقد عمرو السولية نجم خط وسط الأهلي لمدة موسم. وقال إن اللاعب قام بالتوقيع على العقود وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. ويأتي ذلك في إطار توفير الاستقرار للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

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