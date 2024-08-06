ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد سموحة وموقعة الزمالك مع زد

اقتحم نادي الزمالك المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي الجاري 2023-2024، بعدما حقق فوزًا ساحقًا برباعية مقابل هدفين أمام نظيره إنبي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين.

الزمالك يكتسح إنبي برباعية في الدوري المصري

وحقق فريق الزمالك الأول لكرة القدم انتصارًا كبيرًا على إنبي، حيث انتهت المباراة بفوز الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية والعشرين من البطولة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الزمالك إلى 52 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري. بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

الزمالك

ويقدم الموجز في السطور التالية، ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري قبل مباراتي الأهلي ضد سموحة ومواجهة الزمالك وزد والمقرر لها مساء الخميس المقبل

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1- الأهلي - 78 نقطة

2- بيراميدز - 73 نقطة

3- المصري البورسعيدي - 52 نقطة

4- الزمالك - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 50 نقطة

6- سموحة - 48 نقطة

7- زد إف سي - 47 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 43 نقطة

10- الاتحاد السكندري - 40 نقطة

11- طلائع الجيش - 39 نقطة

12- البنك الأهلي - 34 نقطة

13- الجونة - 33 نقطة

14- الإسماعيلي - 32 نقطة

15- فاركو - 31 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 25 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

وواصل الدولي الفلسطيني وسام أبو علي نجم النادي الأهلي، التربع على صدارة جدول هدافي الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، وجاء ترتيب الهدافين كالآتي..

وسام أبو علي - الأهلي - 18 هدفاً.

فيستون ماييلي - بيراميدز - 14 هدف.

حسام أشرف - بلدية المحلة - 14 هدف.

كريستوفر مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدف.

صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدف.

ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدف.

حسام حسن - سموحة - 11 هدف.

محمد سالم - المقاولون العرب - 10 أهداف.

مصطفى زيكو - زد - 10 أهداف.

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف.

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