عاجل.. الرئيس السيسي يوجه بإحالة قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت للنيابة العامة

في إطار متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدقيقة للقضايا المثارة أمام الرأي العام وحرصه على ضمان الشفافية والعدالة، أصدر توجيهاً بإحاطة المعلومات المتعلقة بقضية اللاعب أحمد رفعت.

بعد عرض المعلومات ذات الصلة، وجه الرئيس بالخطوات التالية:

طلب الرئيس من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في القضية. ويهدف ذلك إلى كشف أي تجاوزات أو مخالفات قد تكون قد حدثت، وضمان تحقيق العدالة ومحاسبة أي طرف يثبت تورطه في مخالفة القانون.

وجه الرئيس بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم وإدارة إجراءات سفر الرياضيين إلى الخارج أثناء فترة التجنيد. ويهدف هذا التنسيق إلى تحسين حوكمة الإجراءات الخاصة بهذا الموضوع، مما يساهم في تسهيل عملية السفر وضمان وضوح الإجراءات لجميع الأطراف المعنية.

كما يسعى التوجيه إلى تحقيق المساواة في التعامل مع الرياضيين وضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومنصف.

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الرئيس السيسي على معالجة القضايا بشكل موضوعي وشفاف، مع ضمان أن تكون جميع الإجراءات متوافقة مع القانون وحقوق الأفراد.

يهدف التوجيه إلى تعزيز الثقة في المؤسسات القانونية والإدارية، وتأكيد الالتزام بالعدالة والمساواة في جميع المعاملات.

تكريم أحمد رفعت من الأهلي

يستعد عمر كمال عبد الواحد، لاعب النادي الأهلي، لارتداء قميص زميله الراحل أحمد رفعت عقب مباراة الأهلي المقبلة ضد سموحة، في حال تأكيد تتويج الأهلي ببطولة الدوري بشكل رسمي. يسعى عمر كمال من خلال هذه اللفتة إلى تخليد ذكرى صديقه الراحل، الذي كان مقرباً منه.

كان عمر كمال قد حرص على تكريم أحمد رفعت أثناء مباراة الأهلي ضد سيراميكا في الدوري المصري، حيث احتفل على طريقة الراحل بعد تسجيله هدفاً.

وقد كتب عمر كمال عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "مش هنساك أبدًا وهتفضل في بالي لحد نهاية عمري.. في الجنة ونعيمها يا حبيبي".

توفي أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت، في 6 يوليو الجاري بعد تدهور حالته الصحية إثر أزمة قلبية تعرض لها خلال إحدى مباريات فريقه.

في سياق آخر، يواجه الأهلي نظيره سموحة في التاسعة مساء الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

يحتاج الأهلي للتعادل في هذه المباراة للتأكد من تتويجه ببطولة الدوري رسمياً.

وقد أغلق الجهاز الفني للنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، ملف مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأحد في استاد القاهرة الدولي، والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

وبدأ الفريق استعداداته لمواجهة سموحة بدراسة مباريات الفريق السكندري للوقوف على نقاط القوة والضعف، بحثاً عن تحقيق انتصار جديد في المسابقة المحلية.

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