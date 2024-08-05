موعد مباراة منتخب مصر لليد والأرجنتين في أولمبياد ياريس 2024

موعد مباراة مصر والأرجنتين.. تمكن منتخب مصر لكرة ليد من تحقيق انتصار مثير على نظيره النرويجي، وصيف بطل العالم، بنتيجة 26-25 في رابع مبارياته ضمن أولمبياد باريس 2024، التي تُقام من 26 يوليو حتى 11 أغسطس.

وفي إطار ذلك يستعرض موقع «الموجز» موعد مباراة مصر والأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

موعد مباراة مصر والأرجنتين

بهذا الفوز، وصل المنتخب إلى النقطة الخامسة، ويتبقى له مباراة في دور المجموعات ضد الأرجنتين اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

في المباراة السابقة، تعادل منتخب الفراعنة مع المنتخب الفرنسي، صاحب الأرض، بنتيجة 26-26 في ثالث مواجهاته بالأولمبياد.

كما خسر منتخب مصر بقيادة المدرب خوان كارلوس باستور أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 30-27 في ثاني مبارياته، بعد أن حقق فوزاً في المباراة الافتتاحية على المجر بنتيجة 35-32.

تضم قائمة منتخب الفراعنة اللاعبين: كريم هنداوي، محمد علي، عمر الوكيل، علي زين، أحمد هشام دودو، عبد الرحمن فيصل، يحيى الدرع، سيف الدرع، يحيى خالد، مهاب سعيد، محمد سند، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ومحمد طارق.

يلعب منتخب مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً منتخبات فرنسا، الدنمارك، النرويج، المجر، والأرجنتين.

كما حقق منتخب رجال كرة اليد، بقيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس باستور، فوزاً ودياً على منتخب اليابان بنتيجة 32-26 في آخر مباراة تحضيرية قبل انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024.

يُذكر أن منتخب مصر لكرة اليد تأهل للألعاب الأولمبية في باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخه، حيث شارك في الدورات الأولمبية السابقة في أعوام 1992، 1996، 2000، 2004، 2008، 2016، و2020.

المنتخب الأولمبي يبحث عن حلم النهائي أمام فرنسا

يترقب عشاق كرة القدم مباراة ضد نظيره منتخب فرنسا مساء غد الاثنين في نصف نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة مصر ضد فرنسا في أولمبياد باريس

تنطلق مباراة مصر ضد فرنسا في نصف نهائي أوليمبياد باريس 2024 في العاشرة مساء غد الاثنين بتوقيت القاهرة حيث يسعي المنتخب المصري لتخطي هذه العقبة للوصول للمباراة النهائية وضمان التتويج بميدالية أولمبية

مصر ضد باراجواي

وصل منتخب مصر إلي نصف نهائي أولمبياد باريس لأول مرة بعد 60 عاما علي آخر تأهل لهذا الدور بعد الفوز علي باراجواي 5-4 بضربات الترجيح في المباراة التي جمعتهما الجمعة علي ملعب فيلودروم بمدينة مارسيليا الفرنسية في ربع نهائي منافسات كرة القدم بـ أولمبياد باريس 2024.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد فرنسا

من المتوقع أن يدفع البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي، بالتشكيل الآتي في مباراته ضد فرنسا..

في حراسة المرمى : حمزة علاء.

في خط الدفاع : أحمد عيد - حسام عبد المجيد - عمر فايد - كريم الدبيس.

في خط الوسط : محمد شحاتة - محمد النني - نبيل كوكا.

في خط الهجوم : أسامة فيصل - أحمد زيزو - إبراهيم عادل.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس

تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS حقوق بث مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أوليمبياد باريس 2024، وسوف تبث المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

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