أولمبياد باريس 2024.. خسارة مؤمن ربيع وتأهل عبداللطيف منيع في المصارعة

تعرض لاعب منتخب مصر للمصارعة، مؤمن ربيع، لخسارة أمام نظيره الصيني المصنف الثاني عالمياً، ساو ليجو، بنتيجة 6-2 في دور ثمن النهائي.

خسارة مؤمن ربيع

تأتي هذه الهزيمة في إطار منافسات المصارعة بأولمبياد باريس.

ويستعرض موقع “الموجز" ما الذي قدمته المصارعة في أولمبياد باريس 2024

تأهل عبداللطيف منيع

نجح المصارع عبد اللطيف منيع في التأهل إلى ربع نهائي منافسات المصارعة الرومانية في أولمبياد باريس، بعد تحقيقه فوزًا مهمًا على المصارع التركي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت ضمن منافسات وزن 130 كجم بالمصارعة الرومانية في دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024".

انطلقت صباح اليوم الإثنين منافسات المصارعة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تُقام في الفترة من 26 يوليو الماضي حتى 11 أغسطس الحالي.

وتستضيف صالة Champ de Mars، الواقعة بالقرب من برج إيفل في وسط العاصمة الفرنسية، منافسات المصارعة خلال الفترة من 5 إلى 11 أغسطس.

يشارك اليوم في المنافسات لاعبان مصريان: مؤمن ربيع، الذي يواجه بطل الصين في دور ثمن النهائي في وزن 60 كجم بالمصارعة الرومانية، وعبد اللطيف منيع، الذي تأهل إلى ربع النهائي بعد تغلبه على المصارع التركي في وزن 130 كجم.

تعد هذه البطولة فرصة ذهبية للاعبي المصارعة المصريين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم على الساحة الدولية، خاصة بعد فترة طويلة من التحضيرات المكثفة والاستعدادات الجادة.

يأمل الجمهور المصري في تحقيق نتائج إيجابية ورفع علم مصر في هذا المحفل الرياضي الكبير.

مصارعة أولمبياد باريس 2024

حقق المصارعون المصريون إنجازًا كبيرًا بتأهل 11 لاعبًا إلى أولمبياد باريس، حيث تم تقسيم المقاعد إلى 6 للمصارعة الرومانية، 4 للمصارعة الحرة، ومقعد واحد للمصارعة النسائية.

هذا الإنجاز يعكس الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الاتحاد المصري للمصارعة، والمدربين، واللاعبين أنفسهم، والاستعدادات الجادة لهذه البطولة الهامة.

يتطلع اللاعبون المصريون إلى تقديم أداء متميز وتحقيق ميداليات أولمبية تعزز من مكانة مصر الرياضية على الساحة العالمية.

تبقى الأنظار متجهة نحو صالة Champ de Mars لمتابعة تفاصيل المنافسات، حيث يأمل الجمهور في مشاهدة أداء قوي ومنافسة حماسية تعكس عزيمة وإصرار اللاعبين المصريين. الدعم والتشجيع من الجمهور يشكلان حافزًا كبيرًا للاعبين لتحقيق أفضل النتائج في هذا الحدث الرياضي العالمي.

اقرأ أيضا..

مشاهدة مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

الآن دورة الألعاب الأولمبية باريس.. أولمبياد السباحة الفنية 2024