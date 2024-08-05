يقدم موقع «الموجز» بث مباشر للمباراة المرتقبة بين مصر وفرنسا في إطار نصف نهائي اولمبياد باريس 2024 كالتالي:

مشاهدة مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

منتخب مصر الأولمبي، بقيادة المدرب البرازيلي روجيريو ميكالي، يستعد لخوض مباراة تاريخية مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضد منتخب فرنسا على ملعب بارك أولمبيك ليون، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024. المباراة ستنطلق في العاشرة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

يهدف منتخب مصر الأولمبي إلى تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية، معززاً الطموح الكبير بالحصول على ميدالية أولمبية في هذه النسخة من الأولمبياد. هذا الإنجاز سيكون الأول من نوعه للمنتخب منذ 60 عامًا، مما يزيد من أهمية المباراة والتطلعات الكبيرة لدى اللاعبين والجماهير.

منتخب مصر الأولمبي

حقق منتخب مصر الأولمبي مشواراً مشرفاً في الأولمبياد حتى الآن، حيث تأهل بجدارة إلى الدور نصف النهائي على حساب باراجواي. وكانت المفاجأة الكبرى في دور المجموعات عندما فاز المنتخب المصري على نظيره الإسباني بنتيجة 2-1. سجل إبراهيم عادل هدفي المنتخب المصري في تلك المباراة، بينما جاء هدف المنتخب الإسباني الوحيد عن طريق المهاجم صامويل أوموروديون في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للقاء.

مشاهده مباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس

المنتخب المصري يدخل هذه المباراة بتشكيلة قوية ومعنويات مرتفعة، عازماً على تحقيق إنجاز تاريخي بإضافة ميدالية أولمبية إلى سجله. الجماهير المصرية تترقب هذه المباراة بفارغ الصبر، متمنية أن يحقق الفراعنة النصر ويكملوا مشوارهم بنجاح في أولمبياد باريس.

بالمقابل، منتخب فرنسا يعتبر منافساً قوياً ويملك تاريخاً حافلاً في كرة القدم، مما يجعل المباراة تحدياً كبيراً للفريق المصري. لكن بروح القتال والإصرار الذي أظهره المنتخب المصري في المباريات السابقة، يبقى الأمل كبيراً بتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل إلى النهائي.

مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

التحدي الذي يواجهه المنتخب المصري اليوم ليس فقط في الملعب، بل أيضاً في إثبات أن كرة القدم المصرية قادرة على المنافسة على أعلى المستويات وتحقيق إنجازات تليق بتاريخها العريق.

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