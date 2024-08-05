ميسي ينصح نجم مانشستر سيتي بالانتقال لـ برشلونة.. اسم مفاجأة

كشفت تقارير صحفية أن ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني في إنتر ميامي الأمريكي، نصح زميله جوليان ألفاريز، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وفي الأيام الأخيرة، تلقى ألفاريز عروضًا من أندية مثل أتلتيكو مدريد، باريس سان جيرمان، وأرسنال، في إطار استعدادات فترة الانتقالات الصيفية.

ميسي ينصح زميله في السيتي بالانتقال لـ برشلونة

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، تواصل ميسي مع ألفاريز لحثه على الانتقال إلى برشلونة، معتقدًا أنه سيكون إضافة قيمة تحت إشراف هانز فليك، المدرب الحالي للفريق الكتالوني.

من جهته، أبدى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، استعداده لاستمرار ألفاريز في الفريق بعد الخلاف الذي نشب مؤخرًا.

على جانب آخر، أعرب ألفاريز عن رغبته في مغادرة مانشستر سيتي للحصول على فرصة للعب بانتظام.

وفي تعليقه الأخير، أبدى جوارديولا انزعاجه قائلًا: "سمعت أنه يفكر في مستقبله، يجب عليه أن يأخذ الوقت الكافي قبل أن يعلن عن قراره."

ميسي ورونالدو خارج قائمة الأغلى في العالم

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور التالية عن أغلى اللاعبين في العالم التي شهدت خروج ميسي ورنالدو بعد رحيلهما عن برشلونة وريال مدريد على الترتيب.

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، الثنائي الأسطوري، غادرا قائمة أعلى 10 لاعبين قيمة في العالم للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، بعد أن كانا يتنافسان على لقب الأفضل لمدة تزيد عن 15 عامًا.

لم يتصدر أي لاعب فردي قائمة الأغلى، حيث وصلت قيمة التسويق لأربعة لاعبين إلى 180 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت". هؤلاء هم: جود بيلينغهام، وفينيسيوس جونيور، وإرلينغ هالاند، وكيليان مبابي.

فينيسيوس جونيور البرازيلي هو الوحيد في القائمة الذي يلعب لمنتخب خارج أوروبا، على الرغم من حمله جواز سفر إسباني.

أما الإنجليزي فيل فودن من مانشستر سيتي، فاحتل المركز الخامس بقيمة سوقية تبلغ 150 مليون يورو، وهو واحد من أربعة لاعبين في القائمة من جنسية واحدة، بجانب هالاند وفيرتز ورودري.

القائمة كشفت عن وجود ثلاثة لاعبين مزدوجي الجنسية، حاملين جوازات سفر إفريقية بجانب جنسيتهم الأوروبية، وهم: كيليان مبابي، بوكايو ساكا، ولامين يامال. قيمة النجم الصاعد يامال، البالغ من العمر 17 عامًا، تصل إلى حوالي 120 مليون يورو.

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