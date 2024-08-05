تطورات رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي.. الأهلي يحدد شرطًا خياليًا

أفصح الإعلامي محمد شبانة عن اقتراب لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، محمد عبد المنعم، من الرحيل والانضمام إلى فريق نيس الفرنسي.

في برنامجه الإذاعي على شعبي إف إم، أكد شبانة أن مفاوضات تدور حاليًا بين إدارة الأهلي ونادي نيس لضبط القيمة المالية لصفقة انتقال عبد المنعم، مع تقديم نيس عرضًا رسميًا بقيمة 3 ملايين دولار، والذي رفضته إدارة الأهلي.

4 ملايين دولار تفصل محمد عبد المنعم عن نيس الفرنسي

وأكد أن الأهلي لن يستسلم بأقل من 4 ملايين دولار لرحيل محمد عبد المنعم ، مشيرًا إلى شرط لجنة الكرة بوضع بند ينص على الحصول على نسبة إعادة بيع تصل إلى 15% في حال تمت الصفقة.

محمد عبد المنعم، الذي يعتبر من العناصر الأساسية في دفاع الأهلي، غاب عن قائمة مباراة المقاولون العرب التي فاز بها الأهلي بنتيجة 4-0، وهو ما يقترب النادي بفضل هذا الانتصار من حسم اللقب.

وكان السويسري مارسيل كولر قد رفض رحيل محمد عبد المنعم بنهاية الموسم الجاري إلا أن تمسك اللاعب بفكرة الاحتراف الخارجي تُقربه من مغادرة النادي.

قرار عاجل داخل الأهلي بسبب كولر

وعلم “الموجز” أن مسئولو النادي الأهلي قرروا عقد جلسة عاجلة مع المدير الفني مارسيل كولر بعد مباراة سموحة المقبلة، للاستفسار منه حول أسباب استيائه من ملف الصفقات بناءً على تصريحاته الأخيرة في المؤتمر الصحفي بعد مباراة المقاولون العرب.

في تلك المناسبة، عبر كولر عن عدم رضاه عن تطورات الصفقات الحالية في النادي، مؤكدًا أنه ليس المسؤول النهائي عن هذه القرارات ومعربًا عن أمله في تعزيز الفريق في المستقبل.

مسئولو الأهلي يعتزمون استجواب كولر لفهم أسباب غضبه في ملف الصفقات، خاصة مع تخطيط الإدارة لإبرام صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق قبل مشاركته في كأس العالم للأندية.

الأهلي يواجه سموحة في ليلة حسم الدوري

يواجه الأهلي فريق سموحة في الـ9 مساء الخميس القادم في استاد برج العرب بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين للدوري المصري.

يكفي الأهلي التعادل مع سموحة بأي نتيجة ليحتفل بلقب بطولة الدوري المصري رسميًا.

بعد فوز الفريق بنتيجة 4-0 في مباراة المقاولون العرب، أغلق الجهاز الفني بقيادة كولر هذه الصفحة للتركيز على مواجهة سموحة.

يعمل كولر حاليًا على تحليل مباريات سموحة في الدوري ليحدد نقاط القوة والضعف ويسعى لتحقيق انتصار جديد في البطولة المحلية.

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