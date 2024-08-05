جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي علي المقاولون وبيراميدز علي زد

مع اقتراب الدوري المصري من محطة النهاية يتابع جميع عشاق كرة القدم المصرية جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الأحد 4-8-2024 حيث حقق فريق الأهلي فوزا كبيرا علي نظيره المقاولون برباعية نظيفة كما حقق بيراميدز الفوز علي زد 2-1 في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة دوري NILE للموسم الجاري.

وفوز الأهلي علي المقاولون جعله علي بعد نقطة واحدة من التتويج رسميا بطلا للدوري المصري للمرة الـ 44 في تاريخه دون النظر لنتائج باقي مبارياته بالمسابقة. كما أنه زاد موقف المقاولون صعوبة في صراعة من أجل النجاة من الهبوط.

جدول ترتيب الدوري المصري

يستعرض "الموجز" خلال السطور التالية جدول ترتيب الدوري المصري والذي جاء كالتالي:

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 78 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة يليه المصري بـ 52 نقطة من 31 مباراة، ومودرن سبورت الرابع بـ50 نقطة ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس برصيد 49 نقطة.

ويأتي ترتيب فرق الدوري بعد مباريات الأحد كالتالي:

1. الأهلي- 78 نقطة.

2. بيراميدز- 73 نقطة.

3. المصري - 52 نقطة.

4. مودرن سبورت - 50 نقطة.

5. الزمالك- 49 نقطة.

6. سموحة- 48 نقطة.

7. زد- 47 نقطة.

8. سيراميكا- 45 نقطة.

9. إنبي - 43 نقطة.

10. الاتحاد - 40 نقطة.

11. طلائع الجيش- 39 نقطة.

12. البنك الأهلي - 34 نقطة.

13.الجونة - 33 نقطة.

14. الإسماعيلي - 32 نقطة.

15. فاركو - 31 نقطة.

16. بلدية المحلة - 27 نقطة.

17. المقاولون العرب - 25 نقطة.

18. الداخلية - 19 نقطة.

موعد الزمالك ضد إنبي

تنطلق مباراة فريق الزمالك ضد نظيره إنبي في التاسعة مساء اليوم الاثنين في الجولة المؤجلة من الأسبوع 22 ضمن مباريات الدوري المصري لللموسم الجاري 2023-2024 ويسعي الزمالك لتحقيق الفوز لانتزاع المركز الثالث بجدول الترتيب كما يسعي إنبي لتحقيق الفوز لتحسين مركزه بالجدول.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة بينما يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

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