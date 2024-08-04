حقيقة تغيير موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري بسبب منتخب مصر

حسم مصدر داخل رابطة الأندية المحترفة حقيقة تغيير موعد مباراة الزمالك وإنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأثارت في الساعات الماضية تقارير صحفية الجدل حول إمكانية تغيير موعد مباراة الفارس الأبيض أمام إنبي لتعارضها مع موعد مواجهة منتخب مصر الأولمبي أمام فرنسا في أولمبياد 2024.

إقامة مباراة الزمالك وإنبي في الدوري في موعدها

وأكد المصدر لـ"الموجز" عن إقامة مباراة الزمالك وإنبي في تمام الساعة التاسعة مساءً، دون تعديل في مواعيدها كما تردد، نظراً لإقامة مباراة منتخب مصر الأولمبي وفرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024 في الساعة العاشرة مساءً.

يُنهي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداته اليوم الأحد لمواجهة إنبي في الجولة المؤجلة من الأسبوع 22 من الدوري، والتي ستُقام غدًا الاثنين.

الجهاز الفني للزمالك يعمل على إنهاء البطولة بشكل متميز واستفادة كاملة من اكتشاف اللاعبين الشباب، مع تحديد العناصر المرشحة للرحيل بشكل نهائي أو إعارتها، بالإضافة إلى التخطيط للصفقات الجديدة لتعزيز صفوف الفريق بعد تسوية مستحقات المدرب وحل أزمة إيقاف القيد.

موقف الزمالك في الدوري المصري

فاز الزمالك على الجونة 1-0 في المباراة التي جرت مساء الجمعة في استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك إلى 49 نقطة في المركز الخامس، بعد 30 مباراة مع 15 فوزًا و7 تعادلات و8 هزائم، مسجلين 45 هدفًا واستقبال 30 هدفًا.

من جانبه، يحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة بعد خوض 32 مباراة بـ7 انتصارات و12 تعادلًا و13 هزيمة، مسجلين 29 هدفًا واستقبال 43 هدفًا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي في الدوري المصري.

واستقر البرتغالي جوزيه جوميز على تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة نظيره البترولي كالتالي:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – سيف جعفر - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – سيد عبد الله «نيمار».

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