ميكالي يكشف عن طموحاته مع الأولمبي قبل مواجهة فرنسا في نصف الأولمبياد

أكد روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، أن الفريق سيستمر في السعي لتحقيق ميدالية أولمبية في منافسات كرة القدم خلال أولمبياد باريس 2024.

روجيرو ميكالي

ويستعد المنتخب الأولمبي لمواجهة فرنسا غدًا الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً في نصف نهائي البطولة.

وكان المنتخب المصري قد تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على باراجواي بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

تصريحات ميكالي

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم تصريحات لميكالي، حيث أعرب عن سعادته بالوصول إلى نصف النهائي، مؤكدًا: "سنواصل القتال من أجل مصر".

وأضاف المدرب البرازيلي: "هدفنا هو إسعاد الشعب المصري، وحلم الميدالية الأولمبية لا يزال ممكنًا، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيقه".

يستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض مباراة نارية ومثيرة ضد نظيره فرنسا، في إطار منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في نسختها الجارية.

منتخب مصر الأولمبي يتأهل إلى نصف نهائي أولمبياد باريس 2024

ونجح منتخب مصر الأولمبي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية في الفترة الحالية وحتى 11 أغسطس الجاري.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 بعدما تصدر ترتيب مجموعته الثالثة برصيد 7 نقاط، ليضرب موعدًا ناريًا مع منتخب باراجواي.

وحسم منتخب مصر مباراته المثيرة ضد باراجواي بركلات الحظ الترجيحية، ليخطف بطاقة عبوره إلى نصف النهائي للمرة الثالثة في تاريخه.

ويستعرض الموجز في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب فرنسا، والذي وصل إلى المباراة في المربع الذهبي عقب تخطي عقبة الأرجنتين.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا في أولمبياد باريس 2024

من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا في تمام العاشرة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

حكم مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا في أولمبياد باريس 2024

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حكام مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب فرنسا مساء غد الاثنين، في إطار منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024..

حكم ساحة: الهندوراسي سعيد مارتينيز.

- مساعد أول: الهندوراسي والتر لوبيز.

- مساعد ثاني: الهندوراسي كريستيان راميريز.

- حكم رابع: الكندي درو فيشر.

- الكندي ميشيل بارويجن حكمًا خامسًا احتياطيًا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وفرنسا في أولمبياد باريس

تمتلك شبكة قنوات beIN SPORTS حقوق بث مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي أوليمبياد باريس 2024، وسوف تبث المباراة على قناة beIN Sports HD 1، والتي تبث فعالياتها بشكل مجاني للجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب”.

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