أولمبياد باريس 2024.. منتخب الشيش يودع البطولة بعد الخسارة من أمريكا

خسر منتخب مصر في سلاح الشيش أمام نظيره الأمريكي بنتيجة 45-35، وذلك في الدور الثامن من منافسات السلاح.

وانتهت المباراة بفوز منتخب أمريكا، ومن المتوقع أن يتنافس منتخب مصر في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن.

ويستعرض موقع «الموجز» ما قدمه منتخب سلاح الشيش في أولمبياد باريس 2024

يتكون فريق سلاح الشيش للرجال من اللاعبين محمد حمزة وعلاء الدين أبو القاسم وعبد الرحمن طلبة ومحمد عصام، ويقود الفريق فنياً المدربان ماهر حمزة وتامر طاحون.

كما أن منتخب مصر للسيدات في سلاح الشيش قد خسر أمام الصين في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.

من جهة أخرى، حقق البطل المصري محمد السيد الميدالية البرونزية في منافسات سلاح المبارزة، وهي الميدالية الأولى للبعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024.

وفي تصريحات صحفية، أكد ماهر حمزة، مدرب منتخب مصر لسلاح الشيش، أن اللاعبين يبذلون جهوداً كبيرة من أجل تحقيق ميدالية وإسعاد الشعب المصري.

حقق المنتخب المصري لكرة اليد انتصارًا على نظيره الأرجنتيني اليوم الأحد، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بفارق كبير، حيث سجلوا 34 هدفًا مقابل 27 هدفًا للأرجنتين.

منتخب مصر يفوز على الأرجنتين

واعتمد المدير الفني للمنتخب المصري، كارلوس باستور، على إراحة اللاعبين الأساسيين، مما أتاح الفرصة لبعض البدلاء للمشاركة في اللقاء.

وكان المنتخب المصري قد بدأ مشواره في الأولمبياد بفوز على منتخب المجر بنتيجة 35-32، قبل أن يتعرض لهزيمة في مباراته الثانية أمام الدنمارك بنتيجة 30-27 في مباراة مثيرة.

وفي ثالث مبارياته، تعادل المنتخب المصري مع منتخب فرنسا، الذي يستضيف البطولة، بنتيجة 26-26، قبل أن يحقق فوزًا صعبًا على منتخب النرويج بنتيجة 26-25.

مباراة مصر والأرجنتين

وبذلك، يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه انتصارات على المجر والنرويج والأرجنتين، بالإضافة إلى التعادل مع فرنسا والهزيمة أمام الدنمارك.

قائمة منتخب مصر لليد المشاركة في أولمبياد باريس 2024

تضم قائمة الفراعنة اللاعبين: كريم هنداوي، محمد علي، عمر الوكيل، علي زين، أحمد هشام دودو، عبد الرحمن فيصل، يحيى الدرع، سيف الدرع، يحيى خالد، مهاب سعيد، محمد سند، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ومحمد طارق.

وتتنافس مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

في المباراة السابقة، تعادل منتخب الفراعنة مع المنتخب الفرنسي، صاحب الأرض، بنتيجة 26-26 في ثالث مواجهاته بالأولمبياد.

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