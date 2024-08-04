نجح منتخب مصر لكرة اليد رجال، في مواصلة تحقيق الانتصارات والتاريخ في البطولات العالمية، من خلال مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في نسختها الـ 33 والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية حتى 11 أغسطس الجاري.

منتخب مصر يكتسح الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

وحقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا كاسحًا على منتخب الأرجنتين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور مجموعات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويستعرض الموجز فيما يلي، موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد المقبلة في الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، ومنافس الفراعنة المحتمل..

ترتيب مجموعة منتخب مصر لكرة اليد بعد اكتساح الأرجنتين

وحقق منتخب مصر لكرة اليد فوزًا مستحقًا أمام الأرجنتين بنتيجة 34-27، في الجولة الخامسة والأخيرة من دور مجموعات دورة ألعاب باريس 2024.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد الفوز أمام الأرجنتين إلى 7 نقاط، بعدما حقق في 3 مباريات وتعادل في لقاء وخسر في الآخر، ليضمن وصافة ترتيب المجموعة الثانية مؤقتًا، لحين استكمال باقي منافسات الجولة.

وكان منتخب مصر تأهل إلى ربع نهائي دورة ألعاب باريس 2024 في الجولة الماضية، وينتظر انتهاء دور المجموعات اليوم لتحديد مركزه النهائي في المجموعة، وهو ما ستحسمه مباراة الدنمارك والنرويج المفترض إقامتها مساء اليوم الأحد.

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 كالآتي..

1- الدنمارك - 8 نقاط - 4 مباريات

2- مصر - 7 نقاط - 5 مباريات

3- النرويج - 6 نقاط - 4 مباريات

4- فرنسا - 3 نقاط - 4 مباريات

5- الأرجنتين - 0 نقاط - 5 مباريات

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

من المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد في الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 مساء الأربعاء المقبل، على أن يتم تحديد موعد المباراة رسميًا بعد نهاية دور المجموعات اليوم

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