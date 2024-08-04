أولمبياد باريس 2024.. منتخب مصر لليد يفوز على الأرجنتين ويتأهل لربع نهائي البطولة

حقق المنتخب المصري لكرة اليد انتصارًا على نظيره الأرجنتيني اليوم الأحد، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بفارق كبير، حيث سجلوا 34 هدفًا مقابل 27 هدفًا للأرجنتين.

منتخب مصر يفوز على الأرجنتين

واعتمد المدير الفني للمنتخب المصري، كارلوس باستور، على إراحة اللاعبين الأساسيين، مما أتاح الفرصة لبعض البدلاء للمشاركة في اللقاء.

وكان المنتخب المصري قد بدأ مشواره في الأولمبياد بفوز على منتخب المجر بنتيجة 35-32، قبل أن يتعرض لهزيمة في مباراته الثانية أمام الدنمارك بنتيجة 30-27 في مباراة مثيرة.

وفي ثالث مبارياته، تعادل المنتخب المصري مع منتخب فرنسا، الذي يستضيف البطولة، بنتيجة 26-26، قبل أن يحقق فوزًا صعبًا على منتخب النرويج بنتيجة 26-25.

مباراة مصر والأرجنتين

وبذلك، يحتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه انتصارات على المجر والنرويج والأرجنتين، بالإضافة إلى التعادل مع فرنسا والهزيمة أمام الدنمارك.

قائمة منتخب مصر لليد المشاركة في أولمبياد باريس 2024

تضم قائمة الفراعنة اللاعبين: كريم هنداوي، محمد علي، عمر الوكيل، علي زين، أحمد هشام دودو، عبد الرحمن فيصل، يحيى الدرع، سيف الدرع، يحيى خالد، مهاب سعيد، محمد سند، إبراهيم المصري، أحمد عادل، ومحمد طارق.

وتتنافس مصر في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبات فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

في المباراة السابقة، تعادل منتخب الفراعنة مع المنتخب الفرنسي، صاحب الأرض، بنتيجة 26-26 في ثالث مواجهاته بالأولمبياد.

منتخب مصر لليد

كما خسر منتخب مصر بقيادة المدرب خوان كارلوس باستور أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 30-27 في ثاني مبارياته، بعد أن حقق فوزاً في المباراة الافتتاحية على المجر بنتيجة 35-32.

كما حقق منتخب رجال كرة اليد، بقيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس باستور، فوزاً ودياً على منتخب اليابان بنتيجة 32-26 في آخر مباراة تحضيرية قبل انطلاق منافسات أولمبياد باريس 2024.

يُذكر أن منتخب مصر لكرة اليد تأهل للألعاب الأولمبية في باريس 2024 للمرة الثامنة في تاريخه، حيث شارك في الدورات الأولمبية السابقة في أعوام 1992، 1996، 2000، 2004، 2008، 2016، و2020.

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