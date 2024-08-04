جدول ترتيب الدوري المصري والهدافين قبل مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

يسعى النادي الأهلي لمواصلة تحقيق الانتصارات في مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، عندما يلتقي بنظيره المقاولون العرب.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

ويلتقي الأهلي في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد مع نظيره المقاولون العرب، في إطار مؤجلات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي

ويستعرض الموجز جدول ترتيب الدوري وترتيب الهدافين قبل مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب مساء اليوم.

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

ويأتي ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب مساء اليوم كالتالي:

1. الأهلي - 75 نقطة.

2. بيراميدز - 70 نقطة.

3. المصري البورسعيدي - 52 نقطة.

4. مودرن سبورت - 50 نقطة.

5. الزمالك - 49 نقطة.

6. سموحة - 48 نقطة.

7. زد - 47 نقطة.

8. سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة.

9. إنبي - 43 نقطة.

10. الاتحاد السكندري - 40 نقطة.

11. طلائع الجيش - 39 نقطة.

12. البنك الأهلي - 34 نقطة.

13.الجونة - 33 نقطة.

14. الإسماعيلي - 32 نقطة.

15. فاركو - 31 نقطة.

16. بلدية المحلة - 27 نقطة.

17. المقاولون العرب - 25 نقطة.

18. الداخلية - 19 نقطة.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

ويتصدر الدولي الفلسطيني وسام أبو علي ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 15 هدفًا..

1- وسام أبوعلي - الأهلي - 15 هدفا.

2- فيستون مايلي - بيراميدز - 14 هدفا.

3- حسام أشرف - بلدية المحلة - 14 هدفا.

4- مابولولو - الاتحاد السكندري - 11 هدفا.

5- ياو أنور - البنك الأهلي - 11 هدفا.

6- صديق أوجولا - سيراميكا كليوباترا - 11 هدفا.

7- حسام حسن - سموحة - 11 أهداف.

8- مصطفى زيكو - زد - 10 أهداف.

9- محمد سالم - المقاولون العرب - 10 أهداف.

10- أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف.

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