حقيقة انتقال عمر فايد إلى الأهلي.. كولر يحسم قراره

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن اقتراب عمر فايد مدافع فنربخشة التركي. من الانتقال إلى القلعة الحمراء مع حسم موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء قراره.

وارتبط اسم عمر فايد في الساعات الماضية بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خاصًة بعد الأنباء المترددة بشأن رحيل اللاعب محمد عبد المنعم مدافع القلعة الحمراء إلى نيس الفرنسي.

وتلقى النادي الأهلي عرضًا قويًا من نيس الفرنسي يصل قيمته نحو 3 ملايين دولار من أجل التوقيع مع محمد عبد المنعم من صفوف المارد الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كولر يرفض التعاقد مع عمر فايد في الأهلي

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الموجز" أن عمر فايد خارج حسابات الأهلي في الوقت الحالي خاصًة في ظل رفض السويسري مارسيل كولر التعاقد معه.

وأشار المصدر إلى أن كولر يرى أن المدافع يُعاني من بعض النواقص الفنية على رأسها ضعف التمركز والبطئ في الحركة الأمر الذي ظهر بشدة خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس2024 تحت قيادة البرازيلي روجير ميكالي.

وأوضح المصدر أن هناك أكثر بديل لتعويض محمد عبد المنعم على طاولة المدرب السويسري حيث سيفاضل بينهم لانضمام أحدهم إلى صفوف الفريق الأحمر خلال الساعات المقبلة ليس من بيهم عمر فايد في الوقت الحالي.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري

ويستعد فريق الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه المقاولون العرب على ملعب "القاهرة الدولي" ضمن مؤجلات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة الفريق القاهري أمام المقاولون العرب اليوم الأحد الموافق 4 أغسطس الجاري في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

قائمة الأهلي ضد المقاولون العرب

وجاء قائمة المارد الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر ضد المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف، الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال.

خط الوسط: حسين الشحات، إمام عاشور، أفشة، رضا سليم، مروان عطية، نيدفيد، أحمد عابدين ، أكرم توفيق، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

المستبعدون من قائمة المارد الأحمر هم :

محمد الشناوي - محمود كهربا - علي معلول - عمرو السولية - محمد عبد المنعم - طاهر محمد طاهر - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا - حمزة علاء.

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