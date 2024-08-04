مدرب منتخب مصر لكرة اليد يتحدى منافسيه في أولمبياد باريس 2024

أعرب الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة اليد رجال، عن سعادته بعد التأهل إلى ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية باريس 2024، وتحقيق نتائج تاريخية أمام منافسيه في دور المجموعات.

تعليق باستور بعد فوز منتخب مصر لكرة اليد أمام الأرجنتين في أولمبياد باريس 2024

وقال باستور بعد فوز منتخب مصر لكرة اليد التاريخي أمام منتخب الأرجنتين، في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 مساء اليوم الأحد:" المنافس قدم مستوى طيب واستفاد من الأخطاء التي حدثت في الشوط الأول ليتقدم ويحسمه لصالحه".

وأضاف مدرب منتخب مصر لكرة اليد:" المنتخب الوطني استعاد توازنه في الشوط الثاني، بعد علاج الأخطاء وأن ما يهم حاليا هو أنه صعد لدور الثمانية وينتظر معرفة المنافس، لا نهتم باسم المنافس في المرحلة المقبلة، ونركز في على أن يكون في أفضل حالاتهم الفنية والبدنية لتتواصل مسيرة الفوز والتقدم نحو المربع الذهبي".

وعلى جانب أخر، علق يحيى الدرع لاعب منتخب مصر على فوز الفراعنة التاريخي في المباراة اليوم ضد منتخب الأرجنتين، وهو ما يرصده الموجز في السطور التالية..

الدرع: الميدالية الأولمبية هدف لاعبو منتخب مصر لكرة اليد

وقال يحيى الدرع في تصريحاته:" منتخب مصر نفذ المتوقع منه في دورى المجموعة واستطعنا الفوز على المجر والنرويج والارجنتين وتحقيق التعادل أمام منتخب فرنسا صاحب الأرض والجمهور".

وأضاف:" منتخب مصر يحترم كل المنافسين ونلعب أمام الجميع لهدف واحد فقط وهو الفوز واستفدنا كثيراً من موقعة فرنسا رغم ضياع الفوز في الثواني الاخيرة بعد إدراك منتخب فرنسا التعادل، تداركنا الأخطاء التى وقعنا فيها أمام الدنمارك وعوضنها أمام فرنسا ونفذنا طريقة لعبنا امام النرويج وكل مباراة نستفيد منها والحقيقة لابد ان نعترف اننا حققنا اكثر ما كنا نتوقعه في مباريات المجموعة".

وواصل:" مع كل فوز ونتيجة إيجابية يزيد توضع منتخبنا الوطنى ونحترم جميع المنافسين ونلعب بقوة أمام كل المنافسين والحمد لله كل عناصر المنتخب حصلوا على فرصة المشركة، الفترة القادمة صعبة والمباريات المتبقية لا تقبل القسمة على اثنين وهدفنا تحقيق الحلم والتتويج بميدالية اولمبية".

واختتم:" مباراة ربع النهائي ليس لها اي توقعات ولا نفضل منتخب على حساب منتخب وكل منافس له أسلوبه ونننتظر اى مواجهة دور ربع النهائي أيا كان طرفها وفرصة نحصل على راحة سلبية لمدة يومين قبل خوض مواجهة دور الثمانية".

اقرأ أيضًا.. مواعيد منافسات مصر في أولمبياد باريس اليوم الأحد 4-8-2024 والقنوات الناقلة

الغيابات تضرب صفوف فرنسا قبل مواجهة المنتخب الأولمبي بـ أولمبياد باريس