بدأ عشاق وجماهير كرة اليد المصرية والعالمية، البحث عن منافس منتخب مصر لكرة اليد، في الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية باريس 2024، بعد التأهل عقب مشوار تاريخي.

منتخب مصر لكرة اليد يتأهل إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

ونجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل إلى ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية باريس 2024، للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

منتخب مصر يحقق رقمًا قياسيًا في أولمبياد باريس 2024

وأصبح منتخب مصر لكرة اليد رجال هو أكثر منتخب غير أوروبي يحقق انتصارات في دورات الألعاب الأولمبية بـ 16 فوزا.. بعد تغلبه على الأرجنتين 34-27.. متخطياً رقم كوريا الجنوبية (15 فوز)

ويوضح الموجز كيف يتحدد منافس منتخب مصر في الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، عقب ضمان التأهل.

منافس منتخب مصر لكرة اليد في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

وسيتحدد منافس منتخب مصر لكرة اليد رجال بعد انتهاء دور مجموعات دورة الألعاب الأولمبية باريس، لتحديد مراكز المنتخبات بشكل نهائي.

وفي حالة فوز أو تعادل منتخب الدنمارك مع نظيره النرويج في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الأحد، سيحتل منتخب مصر لكرة اليد، المركز الثاني في المجموعة بشكل رسمي.

وفي حالة احتلال منتخب مصر لكرة اليد المركز الثاني في المجموعة الثانية، فإنه سيلتقي مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.

وفي حالة فوز النرويج على نظيره الدنماركي، سيحتل منتخب مصر المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وفي حالة احتلال منتخب مصر لكرة اليد المركز الثالث في المجموعة، فإنه سيلتقي مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 كل من…

السويد - ألمانيا - إسبانيا - سلوفينيا - كرواتيا - اليابان

ترتيب مجموعة منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد باريس 2024

ويأتي ترتيب مجموعة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 كالآتي..

1- الدنمارك - 8 نقاط - 4 مباريات

2- مصر - 7 نقاط - 5 مباريات

3- النرويج - 6 نقاط - 4 مباريات

4- فرنسا - 3 نقاط - 4 مباريات

5- الأرجنتين - 0 نقاط - 5 مباريات

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