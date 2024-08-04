الأهلي يكتسح المقاولون برباعية في الدوري .. وهاتريك أول لـ وسام أبوعلي

سحق فريق الأهلي نظيره المقاولون العرب برباعية نظيفة أحرز منها وسام أبو علي ثلاثة أهداف “هاتريك” وبيرسي تاو هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة المؤجلة من الأسبوع 23 ضمن منافسات الدوري المصري دوري NILE.

تشكيل الأهلي ضد المقاولون العرب

شهد تشكيل الأهلي ضد المقاولون العرب الدفع بكلا من:

- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

- خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

- خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، رضا سليم.

قائمة الأهلي ضد المقاولون

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، الزنفلي، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة ،كريم فؤاد، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، عمر كمال.

خط الوسط: حسين الشحات، أحمد عبد القادر، إمام عاشور، أفشة، رضا سليم، مروان عطية، نيدفيد، أحمد عابدين ، أكرم توفيق، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل المقاولون العرب ضد الأهلي

يستعرض موقع "الموجز" تشكيل المقاولون العرب ضد الأهلي والذي شهد الدفع بالقوة بالعناصر الأساسية للفريق في محاولة لتحقيق نتيجة إيجابية و جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد - أحمد علاء - فاروقا نور الدين - جوزيف أوشايا

الوسط: أحمد الشيمي - عمر فتحي - محمد مجلي

الهجوم: جواكيم أوجيري - محمد سالم - محمد عنتر

بدلاء المقاولون العرب ضد الأهلي

عامر عامر - أسامة النجار - لؤي وائل - محمود أبو الفتوح - مهند محمد - محمود شبراوي - أحمد عبد العزيز - محمد عبد الناصر - معز أفولوا.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2024 برصيد 75 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة يليه المصري بـ 52 نقطة من 31 مباراة، ومودرن سبورت الرابع بـ50 نقطة ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس برصيد 49 نقطة بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.

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