الهندوراسي سعيد مارتينيز.. معلومات مثيرة عن حكم مباراة مصر وفرنسا ؟

سيدير الحكم الهندوراسي سعيد مارتينيز مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

منتخب مصر الأولمبي سيخوض مواجهة حاسمة مع فرنسا في الدور نصف النهائي لأولمبياد باريس 2024، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً يوم الاثنين.

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من هو سعيد مارتينيز حكم مباراة مصر ضد فرنسا ؟

اسم الحكم الهندوراسي، سعيد مارتينيز، ليس شائعًا بين الجماهير المصرية، ولكنه سبق وأدير مباراة للمنتخب المصري الأولمبي، في كأس العرب 2021 أمام الأردن والتي انتهت بفوز الفراعنة 3-1.

رغم أن سعيد مارتينيز حاز على الشارة الدولية منذ عام 2017، ولم يكن معروفًا عالميًا إلا في عام 2022 عندما تم تعيينه ضمن حكام كأس العالم في قطر.

بدأ مارتينيز حياته المهنية كحكم كرة قدم في سن الثامنة عشر، وكان يحلم باتباع خطى والده الذي كان حكمًا أيضًا.

بعد تركه للتحكيم فجأة والانتقال لتدريس الرياضيات، عاد سعيد مارتينيز إلى التحكيم عام 2017 واستكمل مسيرته.

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منتخب مصر تأهل لنصف النهائي بعد فوز صعب على باراغواي بركلات الترجيح 5-4 في ربع النهائي، وهذا التأهل يعتبر الأول لهم في نصف النهائي منذ 60 عامًا.

وكان المنتخب الوطني قد تعادل في أولى مواجهاته أمام منتخب جمهورية الدومنيكان ثم فاز على منتخب أوزبكستان في المباراة الثانية بهدف نظيف وتكرار الانتصار على إسبانيا في الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف ليترأس المجموعة بـ7 نقاط.

وفي دور الـ8 تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على باراجواي بركلات الجزاء الترجيحية 5 / 4 بعد التعادل الايجابي في الوقتين الأصلي والإضافي 1 /1 .

تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع ضد فرنسا

ويستعرض لكم “الموجز” تشكيل منتخب مصر أمام فرنسا كالتالي:

لحراسة المرمى: حمزة علاء

خط الدفاع : حسام عبد المجيد وعمر فايد وأحمد عيد وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط : محمد النني ومحمد شحاتة ومحمود صابر.

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو وأسامة فيصل وإبراهيم عادل.

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