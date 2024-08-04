مواعيد دور الـ16 بكأس مصر.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي والزمالك

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن جدول مباريات دور الـ16 في بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023-2024.

بدايةً، ستنطلق المباريات بلقاء بيراميدز وأبو قير للأسمدة في 8 أغسطس على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

مواعيد مباريات كأس مصر موسم 2023/2024

ويستعرض لكم “الموجز” مواعيد مباريات دور الـ16 في كأس مصر وجاءت كالتالي:

يوم 9 أغسطس، ستكون مواجهة بين الجونة والترسانة، بينما ستجري مباراة البنك الأهلي والمصري البورسعيدي في ستاد برج العرب.

في 20 أغسطس، سيتقابل الإسماعيلي مع سموحة، الأهلي مع فاركو، ومودرن سبورت مع إنبي.

اختتام دور الـ16 في 21 أغسطس مع مباراتي الزمالك ضد طلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا ضد زد.

عامر حسين يفجر مفاجأة حول قيد اللاعبين بسبب كأس مصر

عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أشار إلى أنه سيتم فتح القيد للأندية بعد نهاية مسابقتي الدوري والكأس في الموسم الحالي. كما أكد على ضرورة إتمام مسابقة الكأس في نهاية أغسطس.

الأهلي توج بلقب النسخة السابقة بعد فوزه على الزمالك في النهائي الذي أُقيم في السعودية في مارس الماضي.

كولر يرفض مشاركة الأهلي في كأس مصر

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدم رفضًا واضحًا لمشاركة الفريق في بطولة كأس مصر بعد انتهاء الدوري، وذلك حفاظًا على سلامة اللاعبين.

وفقًا لمصدر داخل النادي، كولر رفض حتى التفاوض حول الموضوع، وأكد أنه لن يشارك في مباريات الكأس حتى مع الناشئين، مشيرًا إلى ضرورة منح اللاعبين فترة راحة تصل إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وأوضح المصدر أن كولر أكد على أن عدم منح اللاعبين راحة بعد نهاية الدوري يمكن أن يكون كارثيًا خاصة مع انطلاق الموسم الجديد وزيادة ضغط المباريات في تلك الفترة.

من ناحية أخرى، يقترب الفريق الأهلي من تحقيق لقب الدوري الممتاز للمرة الـ44 في تاريخه والثانية على التوالي، بعد تصدره جدول الترتيب برصيد 75 نقطة من 29 مباراة، متفوقًا على بيراميدز الذي حصل على 70 نقطة من 31 مباراة.

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