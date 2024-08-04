التشكيل الرسمي لمباراة بيراميدز وزد في الدوري المصري.. موقف رمضان صبحي

أعلن المدير الفني لفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش عن تشكيل فريقه للمواجهة المرتقبة أمام زد في بطولة الدوري المصري.

وستنطلق مواجهة بيراميدز أمام منافسه زد إف سي اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية والعاشرة بتوقيت الإمارات.

وتأتي مواجهة بيراميدز أمام زد على استاد الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل 29 من بطولة الدوري.

تشكيل بيراميدز ضد زد في الدوري المصري

ويستعرض لكم “الموجز" تشكيل بيراميدز حيث جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمود دونجا

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - فخري لاكاي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - عبد الرحمن جودة - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة - دودو الجباس - مروان حمدي

تشكيل زد الرسمي أمام بيراميدز

ويبدأ المدرب مجدي عبد العاطي المباراة التي سيخوضها أمام نظيره بيراميدز في بطولة الدوري المحلي كالتالي:

على لطفي إبراهيم - مصطفى محمد زكي - مصطفى محمود عبد القادر - بارتوليوم كاموتي - عبد الرحمن حسن البانوبي - أحمد إبراهيم عبد العزيز - محمد إسماعيل قطب - بيتر زيلو - أحمد ذكبي عبد الحميد - علي جمال علي - ماتا ماجاسا.

موقف بيراميدز وزد في بطولة الدوري المصري

ويحتل نادي بيراميدز المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 70 نقطة بفارق 5 نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الأول في الترتيب، برصيد 75 نقطة.

ويأتي نادي زد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 47.

قائمة بيراميدز لمواجهة زد في دوري نايل

وكان بيراميدز قد أعلن في الساعات الماضية عن قائمته لمواجهة زد وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - محمود زلاكة - يوسف أسامة - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - مروان حمدي - دودو الجباس

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